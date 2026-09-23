José Luis Acuña hizo historia: oro para Neuquén en los Juegos Suramericanos

El plottierense venció al brasileño Joao Souza en la final y devolvió al taekwondo argentino a lo más alto después de 12 años.

José Luis Acuña coronó una jornada inolvidable para el deporte neuquino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . El representante de Plottier se quedó con la medalla de oro en taekwondo , categoría kyorugi de 58 a 68 kilos , después de imponerse por 2-0 en la final ante el brasileño Joao Souza .

Acuña dominó el combate decisivo con parciales de 11-4 y 15-7 y completó así un recorrido perfecto. En los cuartos de final había derrotado también por 2-0 al uruguayo Matías López , resultado que le permitió avanzar a semifinales. Luego superó al venezolano Pedraza y se metió en su tercera final consecutiva antes de alcanzar finalmente el título.

La conquista tuvo además un valor histórico para el país: Argentina no conseguía una medalla dorada en taekwondo en los Juegos Suramericanos desde Santiago 2014 . El último en lograrlo había sido Sebastián Crismanich , campeón olímpico en Londres 2012 y actualmente entrenador y capitán del equipo argentino.

Sergio Dovio.

Después de la final, Acuña resumió la emoción en diálogo con TyC Sports: “Siento mucha felicidad, mucha alegría, fue muy duro el camino hasta acá. Hoy pudimos sumar una medalla importante para el país, ganarle a una potencia como Brasil, con todo lo que ellos tienen y nosotros no. Pero no importa, tenemos corazón y así lo demostramos el día de hoy”.

Sergio Dovio.

El triunfo también tuvo un componente personal. El neuquino recordó los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde quedó cerca de una medalla y atravesó posteriormente un período que lo llevó a alejarse de la alta competencia.

“Aparecen esos fantasmas, como ver a mis viejos en las tribunas como ese año que me marcó. Me marcó para mal y para bien, porque me enseño que de la derrota es de donde uno saca la victoria y desde uno se levanta. Me había retirado, estaba trabajando y gracias a los Crismanich, a Sebastián (ex medallista olímpico) y a Mauro pude estar de nuevo en el circuito y hoy en día en mi mejor versión”, señaló también a TyC Sports.

Sergio Dovio.

Ese regreso ya había sido contado por Acuña años atrás a LM Neuquén. Después de más de un año y medio lejos del tatami, decidió volver a entrenarse junto a los hermanos Sebastián y Mauro Crismanich. “Yo sentía que el bichito estaba ahí. Veía que la Selección viajaba a competir y me decía: tengo que estar”, había explicado entonces.

De Neuquén a toda Sudamérica: Wanda Arca y Matías Contreras también subieron al podio

La jornada dejó otras dos medallas para Neuquén. Wanda Arca consiguió el bronce en recurvo femenino por equipos junto a Alma Pueyo y María Giudice, luego de vencer 3-1 a Perú en el duelo por el tercer puesto.

Casi en simultáneo, Matías Contreras terminó tercero en KX Kayak Cross Time de canotaje slalom con un registro de 37.14 segundos. Con estas actuaciones y el oro de Acuña, la provincia volvió a tener una presencia destacada en el medallero de los Juegos.

Para Acuña, la consagración terminó de darle sentido a un recorrido marcado por pausas, regresos y nuevas oportunidades. Aquella frase que había dejado durante su vuelta a la competencia —“el talento no sirve sin trabajo”— encontró en Santa Fe una de sus demostraciones más contundentes.