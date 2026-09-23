Del insulto al desahogo: la hinchada "apuró" a la Sub 19 y Argentina terminó en la final

El público perdió la paciencia ante Perú, lanzó un fuerte canto desde las tribunas y segundos después llegó el 1-0 de Santiago Espíndola.

La clasificación de la Selección Argentina Sub 19 a la final de los Juegos Suramericanos tuvo un cierre cargado de tensión en el estadio Marcelo Bielsa . Cuando el partido ante Perú parecía encaminarse hacia un desenlace sin goles, desde las tribunas comenzó a bajar uno de los cantos más duros y tradicionales del fútbol argentino: “Jugadores, la c… de su madre”.

El reclamo apareció sobre los últimos minutos, después de un encuentro en el que el equipo dirigido por Diego Placente había acumulado situaciones pero no encontraba la manera de quebrar a su rival. La impaciencia empezó a sentirse entre los hinchas y el canto se hizo cada vez más fuerte en el Coloso del Parque , justo antes de la acción que cambió por completo la historia.

El desahogo llegó sobre el final. Santiago Espíndola recibió en la puerta del área y sacó un potente remate que superó al arquero peruano para marcar el 1-0 . El gol desató el festejo de los jugadores, el cuerpo técnico y un público que, apenas instantes antes, había manifestado su fastidio por la falta de eficacia.

"JUGADORES, LA C**** DE SU MADRE, A VER SI SE DAN CUENTA QUE NO JUEGAN CON NADIE" El cántico de los hinchas en Coloso Marcelo Bielsa durante el empate entre Argentina y Perú, por las semifinales de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/8Gzw8OTV8j

¡¡OTRO GOL AGÓNICO PARA SOÑAR CON EL ORO!! ¡SANTIAGO ESPÍNDOLA (jugador de River) SACÓ UN DERECHAZO TOP Y MARCÓ EL 1-0 DE ARGENTINA VS. PERÚ EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS!



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Hasta ese momento, Argentina había sido superior durante gran parte del encuentro. En el primer tiempo manejó la pelota y jugó con frecuencia en campo rival, aunque le faltó precisión en los metros finales. Franco Domínguez tuvo una de las oportunidades más claras después de superar al arquero fuera del área, pero quedó con poco ángulo y no logró definir.

Ian Subiabre y Ramiro Tulián fueron dos de las principales vías de generación del equipo argentino, que sostuvo la iniciativa ante un conjunto peruano replegado. En el complemento, las llegadas se multiplicaron pero el cero seguía sin romperse.

Facundo Carrizo tuvo una chance después de un desborde de Subiabre, mientras que Uriel Ojeda también generó peligro con un centro preciso para Domínguez, quien volvió a quedar cerca de convertir. La falta de gol empezó entonces a cargar de nerviosismo el tramo final del partido.

La reacción desde las tribunas terminó convirtiéndose en una de las postales de la semifinal. El canto de reproche, fuerte y directo, fue inmediatamente reemplazado por la celebración cuando Espíndola apareció para asegurar la clasificación.

El 1-0 confirmó además la recuperación argentina después de una fase de grupos irregular. El seleccionado había debutado con una derrota 2-1 ante Paraguay, luego venció 1-0 a Uruguay y consiguió el pase a semifinales con un 1-1 frente a Venezuela, gracias a un gol de Tulián en tiempo de descuento.

¿Cuándo jugará la Selección Argentina por la medalla de oro?

Después del agónico triunfo ante Perú, la Selección Argentina Sub 19 ya tiene confirmado cuándo disputará el partido por la medalla de oro. El equipo dirigido por Diego Placente jugará la final este viernes 25 de septiembre desde las 15 en el estadio Marcelo Bielsa, escenario que albergó también la semifinal.

El rival saldrá del cruce entre Paraguay y Chile, que se enfrentarán este miércoles desde las 17. Argentina ya se cruzó con el conjunto paraguayo durante la fase de grupos y perdió 2-1 en su debut, mientras que Chile avanzó como uno de los mejores equipos de la otra zona.

Antes de la definición por el título, el mismo viernes se disputará el partido por la medalla de bronce desde las 10, con Perú ya asegurado como uno de los participantes. La Albiceleste, en cambio, buscará cerrar su participación con el premio mayor y sumar una nueva presea dorada para la delegación nacional.