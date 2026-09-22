En cuestión de segundos rompió de un piedrazo la vidriera de una heladería y robó dinero y mercadería

Sucedió en las últimas horas y quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. El delincuente actuó con total impunidad.

Con total impunidad, en plena madrugada, el sujeto ingresó y hurto la heladería.

En medio de una semana marcada por la inseguridad , la ciudad de Centenario fue escenario de otro insólito robo en una heladería . La secuencia sucedió en las últimas horas y quedó registrada por las cámaras de seguridad .

En cuestión de segundos, el delincuente levantó la reja del local y con un piedrazo rompió la vidriera e ingresó para hacerse con un importante botín. Los dueños del lugar denunciaron la situación ante la Comisaría 52 °.

El robo ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre sobre calle Hondura s, a pocos metros de Ecuador. Según se observa en las imágenes, el hombre llegó hasta el frente del comercio, levantó una de las rejas y luego tomó una piedra con la que rompió uno de los vidrios para poder ingresar.

Una vez dentro de la heladería, el delincuente permaneció algunos minutos y revisó distintos sectores del comercio. Finalmente, salió con varios elementos y escapó del lugar.

Cuál fue el botín con el que huyó el delincuente

Los propietarios constataron horas después los daños y el faltante de distintos elementos. Según detallaron, el delincuente logró llevarse alrededor de 20 mil pesos en efectivo, un microondas y mercadería que se encontraba dentro del comercio.

El hecho generó especial indignación entre los dueños debido a que se trata de un emprendimiento que comenzó a funcionar hace apenas cinco meses. Luego de descubrir el robo, decidieron difundir las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para visibilizar lo ocurrido y tratar de obtener información sobre el autor.

“Nos encontramos con mala gente que hizo esto”, expresaron en las redes sociales. “Nos encontramos con mala gente que hizo esto”, expresaron en las redes sociales.

Denuncia e investigación

Tras detectar lo sucedido, los damnificados realizaron la correspondiente denuncia en la Comisaría N°52 de Centenario, por lo que se inició una investigación para intentar identificar al responsable.

Uno de los elementos que podría resultar clave para avanzar con las averiguaciones son las cámaras de seguridad ubicadas en el sector de calles Honduras y Ecuador.

La principal hipótesis es que, luego de abandonar la heladería con los elementos sustraídos, se dirigió hacia la zona del barrio Los Pioneros.

Una comerciante abrió un local y mendos de 10 días sufrió dos robos

Una comerciante de Centenario pasa por un calvario a tan solo 10 días desde la apertura de su local. La tienda, ubicada sobre la avenida Lago Traful y Lácar, fue el blanco de un delincuente por segunda vez el pasado viernes 18.

Al hombre nada le importó que hubiera cámaras de seguridad y que a menos de 50 metros estuviera uno de los domos del Centro de Monitoreo Urbano local.

Paola, la propietaria del comercio, contó a FM Red Social 97.9 que abrieron las puertas el pasado 7 de septiembre; el 9 ya les ingresaron y le sustrajeron varias prendas. A pesar de reforzar todas las medidas de seguridad y contar con portones y candados, el día 18 volvieron a sufrir un segundo hecho.

Sospechan que el mismo delincuente es quien cometió los dos robos en sí, aunque ningún vecino escuchó u observó algo. Días atrás, a su cuñado, en otro salón ubicado a metros, también le robaron termos y amoladoras, según indicó la mujer.