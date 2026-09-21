La Fiscalía había solicitado dos meses de prisión preventiva. El juez avaló la formulación de cargos por tres hechos, aunque la fiscalía señaló cuatro ilícitos.

Acusaron a un hombre por robos en San Martín de los Andes y el juez rechazó enviarlo a prisión.

Un hombre quedó imputado por una serie de robos cometidos en distintos sectores de San Martín de los Andes , luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le atribuyera cuatro hechos ocurridos entre fines de agosto y mediados de septiembre. La acusación incluye el ingreso a viviendas y complejos de departamentos, además del robo de dinero y objetos de valor.

La formulación de cargos fue realizada el viernes por el asistente letrado del MPF, Federico Surá. Durante la audiencia, el representante fiscal solicitó además que F.E.C. permanezca detenido con prisión preventiva durante dos meses mientras avanza la investigación.

Sin embargo, el juez de garantías Maximiliano Bagnat rechazó esa medida y también descartó uno de los cuatro hechos planteados por la Fiscalía.

El primer hecho del que se lo acusó

El primero de los episodios investigados ocurrió el 27 de agosto, cerca de las 23, en un complejo ubicado sobre calle Virgen de las Nieves al 200. Según la acusación presentada por Surá, F.E.C. llegó hasta el lugar en un automóvil junto con otra persona que todavía no fue identificada. Ambos habrían dañado la cerradura de la puerta principal del complejo y luego se dirigieron hasta el departamento 7.

En ese momento, los ocupantes de la vivienda no se encontraban allí. El imputado habría alcanzado a tomar distintos objetos, entre ellos una cadena y dos anillos, pero la situación cambió cuando la pareja regresó al departamento.

De acuerdo con lo expuesto por el MPF, el acompañante de F.E.C. tomó a la mujer del rostro y, entre ambos, la empujaron hacia afuera del departamento para luego escapar. Después, los dos sospechosos se dirigieron hasta el automóvil y abandonaron el sector por avenida Quesler.

Entró a una cabaña y se llevó más de $400 mil

El segundo hecho que el MPF le atribuyó al hombre ocurrió el 2 de septiembre, en un complejo de cabañas situado sobre calle Rudecinto Roca al 700. Siempre de acuerdo con la acusación fiscal, F.E.C. llegó al lugar cuando los inquilinos temporales no estaban. Para ingresar, habría forzado con una barreta la puerta de acceso al complejo.

Luego subió hasta el segundo piso y entró al departamento 17. De allí, según la Fiscalía, sustrajo 450 mil pesos y posteriormente abandonó el lugar.

El episodio que el juez no consideró acreditado

El tercer hecho relatado durante la audiencia ocurrió el 11 de septiembre, alrededor de las 20:50, en una vivienda ubicada en la zona de Capitán Drury y Raguzi. Según la hipótesis presentada por el MPF, el acusado habría dañado la puerta de la casa para poder ingresar. Una vez dentro, habría sustraído 1.000 dólares y una notebook, para después retirarse a pie.

Sin embargo, este episodio no fue avalado por el juez Bagnat. El magistrado consideró que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para vincular a F.E.C. con ese robo y, por ese motivo, rechazó la formulación de cargos correspondiente a este hecho.

El último robo ocurrió en avenida Los Lagos

El cuarto episodio investigado se produjo el 15 de septiembre, cerca de las 20, en una vivienda ubicada sobre avenida Los Lagos. El MPF sostuvo que el imputado dañó el marco de una ventana trasera, logró abrirla y entró a la casa. Una vez en el interior, habría sustraído 300 mil pesos antes de retirarse.

De esta manera, el juez consideró acreditada provisoriamente la vinculación del acusado con tres de los cuatro hechos expuestos durante la audiencia.

Avenida Los Lagos, San Martín de los Andes.

Cámaras y trabajo de la Policía

Para sostener la acusación, el MPF presentó distintos elementos reunidos durante la investigación. Entre ellos se encuentran los testimonios de las víctimas, las tareas realizadas por efectivos de la Policía provincial en los lugares donde ocurrieron los robos y el trabajo de la Brigada de Investigaciones de la Región Lagos del Sur.

También fueron incorporados registros de cámaras de seguridad que, según explicó Surá durante la audiencia, permiten observar distintos momentos relacionados con los episodios investigados.

La Fiscalía encuadró los hechos como robo simple y violación de domicilio, en concurso ideal, y cuatro hechos en concurso real entre sí.

El pedido de prisión preventiva fue rechazado

Además de formular cargos, Surá pidió que F.E.C. permanezca detenido durante dos meses mientras continúa la investigación. El representante del MPF argumentó que existe riesgo de fuga, debido a que el acusado cuenta con antecedentes penales y registra rebeldías anteriores. También planteó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, principalmente por la existencia de amenazas hacia víctimas.

El juez Bagnat no compartió la necesidad de imponer la prisión preventiva y rechazó el pedido fiscal. Como alternativa, ordenó que el imputado se presente diariamente en una comisaría y estableció restricciones de contacto con las personas damnificadas. En particular, le prohibió acercarse, contactar, intimidar o amenazar a las víctimas.

Tras esta decisión, el MPF solicitó una nueva audiencia para volver a plantear la prisión preventiva ante otro tribunal de garantías.