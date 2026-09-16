Inseguridad: entraron a robar a la casa de una conocida periodista y se llevaron una caja fuerte

Los delincuentes operaron durante dos horas en el interior de la vivienda mientras la comunicadora estaba en el exterior.

Un hecho de inseguridad tocó la puerta de la periodista Carolina Perín, mientras estaba afuera del país. Dos delincuentes ingresaron a su departamento sin romper nada, se quedaron dos horas y se llevaron una caja fuerte.

El golpe de los sospechosos fue bajo la modalidad "escruche ", es decir, ante la ausencia de la víctima, que estaba de viaje en Brasil, por lo que pudieron entrar y actuar con tranquilidad en la vivienda, ubicada en Anasagasti al 2000, a media cuadra del shopping de Palermo, en la Ciudad.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 30 de agosto , aunque se hizo público con la difusión de los videos de las cámaras de seguridad del edificio. Según la secuencia, los dos hombres actuaron con total tranquilidad, y se los pudo identificar con ropa oscura, gorro y guantes de látex negros para intentar no dejar huella y ocultar sus rostros.

La hipótesis del robo a la periodista Carolina Perín

La periodista Carolina Perín, con amplia trayectoria en radio y televisión, sufrió un robo en su departamento del barrio de Palermo, mientras estaba de viaje en Brasil, y se entró a través del encargado del edificio. "Tuvo que haber sido con un inhibidor, no puede ser pensado de otra forma", sostuvo la comunicadora.

ASÍ FUE ELN ROBO A LA PERIODISTA CAROLINA PERÍN EN PALERMO

- Investigan cómo vulneraron los códigos de acceso al edificio: https://t.co/9rkXwmd1zV pic.twitter.com/eoH6xoPSTU — Vía Szeta (@mauroszeta) September 16, 2026

Los dos delincuentes quedaron grabados en las cámaras de seguridad donde se ve que ingresan sin forzar la cerradura que tiene sistema de seguridad electrónica magnética que abre a través de la huella digital o código numérico. La ex conductora agregó que sólo dos personas de su entera confianza y que conoce hace mucho tiempo tenían acceso.

Wanda Nara mostró el video del robo en su casa de Milán y lanzó una grave acusación contra Icardi

Wanda Nara difundió este lunes las imágenes de las cámaras de seguridad de su casa de Milán para mostrar cómo ocurrió el robo que sufrió su familia mientras ella se encontraba en Estados Unidos por la final del Mundial 2026. Según explicó, cuatro ladrones ingresaron a la vivienda mientras sus hijos observaban el partido entre la Argentina y España.

A través de sus redes sociales, la empresaria compartió una grabación en la que se observa a los delincuentes dentro de la propiedad. “22.34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa”, escribió junto al video.

En otra publicación, Wanda se refirió a las consecuencias que dejó el robo y aseguró que sus hijas permanecen en Italia debido a la pérdida de la documentación sustraída durante el asalto. “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, expresó.

El hecho ocurrió mientras Wanda Nara estaba en Estados Unidos. En la vivienda se encontraban su madre, Nora Colosimo, las dos hijas que tuvo con Mauro Icardi y los tres hijos varones fruto de su relación con Maxi López.

Tras el episodio, la conductora aseguró que toda la familia se encontraba fuera de peligro, aunque admitió que el temor continúa presente. “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, había escrito días atrás.