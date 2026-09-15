Se lo llevaron en una Ranger blanca y el profesor de música al que pertenece pide no comprarlo si sale a la venta. Las fotos para identificarlo.

Vendió el piano, lo sacó a la vereda y se lo robaron antes de que llegara el comprador.

Un profesor de música de Trelew denunció el insólito robo de un piano que había vendido y sacado a la vereda de un inmueble de la calle Alberdi, en esa ciudad chubutense, donde funciona la biblioteca donde tenía el instrumento.

Según informó Diario Jornada, lo puso allí porque enseguida su nuevo dueño pasaría a retirarlo, en el marco de una mudanza. Sin embargo, eso nunca sucedió, porque alguien vio la oportunidad de hacerse con lo ajeno y la aprovechó.

El hecho ocurrió el lunes 14 de septiembre de 2026 y una foto publicada por El Cordillerano, y que habría sido tomada por una vecina, aportó algo de información sobre lo sucedido.

Al parecer, una camioneta Ford Ranger blanca paró en el lugar, y se bajaron cuatro hombres que cargaron el pesado piano vertical en la caja.

En la imagen se advierte que están con capucha y no se les ve las caras. Evidentemente, resolvieron el trámite muy rápido y se retiraron del lugar sin que nadie llegara a intervenir para evitar el robo.

Jara se enteró un rato después de lo sucedido, cuando con total sorpresa advirtió que su instrumento ya no estaba donde lo había dejado.

El pedido del profesor

Luego de darse cuenta del robo, el profesor de m´jusica recurrió a sus redes sociales para contar lol que le había pasado y hacerle un encarecido pedido a la comunidad: que no compre el instrumento si aparece en venta.

Para que todos puedan identficar el instrumento del que se trata y a nadie le queden dudas o pueda decir que no se dio cuenta, acompañó su publicación con varias fotos del piano.

Una de las fotos del piano vertical robado que difundió el profesor de música de Trelew.

El llamado apunta especialmente a publicaciones de venta, ante la posibilidad de que los autores del robo intenten convertir el instrumento en una suma importante.

Hasta el mediodía de este martes 15 de septiembres de 2026, no se informó públicamente que haya sido recuperado, pese a que ya hay una investigación en marcha.

La denuncia policial ya fue presentada y los datos aportados sobre la camioneta en la que actuaron los ladrones quedaron a disposición de la causa.

Una esperanza para recuperar el piano

Más allá del pedido de Jara, la eventual publicación para intentar vender el piano en alguna tienda online o en páginas de Facebook podría permitir, también, recuperarlo.

No son pocas las ocasiones en las que se da esa situación.

De hecho, en Trelew hay un antecedente con dos costosas guitarras eléctricas que habían sido robadas en una casa del del barrio UPCN de la ciudad de Chubut.

El 9 de enero de 2017, agentes de la Policía provincial hicieron un allanamiento en una casa de la calle Remedios de Escalada al 2400 y lograron recuperarlas.

En sus redes, el dueño del piano publicó varias fotos para que la gente pueda identificar su instrumento en caso de que los ladrones intenten venderlo.

Los investigadores lograron dar con las guitarras porque detectaron que estaban siendo ofrecidas online y fueron reconocidas por su dueña.

Al verificar el perfil de Facebook que las ofrecían, no tardaron en ubicar al usuario, verificar su domicilio y conseguir la orden judicial para el procedimiento.

Otreo robo de instrumentos en Trelew

No es la primera vez que músicos de la zona sufren el robo de sus instrumentos.

La banda "Sol Naciente" fue víctima de un hecho similar luego de presentarse en Trelew, cuando le desvalijaron la combi en la que se trasladaba.

Le sustrajeron un teclado, una guitarra eléctrica y otras pertenencias.

En esa ocasión, el robo ocurrió mientras los músicos almorzaban, en inmediaciones de las calles Edwin Roberts, Salta Norte y Sarmiento Norte, a apenas dos cuadras de una comisaría.

Los ladrones rompieron un vidrio de la camioneta para abrirla y llevarse todo lo que había en el interior.

Además de los dos instrumentos con sus respectivos estuches, se llevaron indumentaria oficial de la banda, calzado, ropa, documentación personal y tarjetas bancarias.

También dinero en efectivo y hasta un botiquín con instrumental de enfermería.

Tras la denuncia de los damnificados, la Policía relevó cámaras de seguridad en la zona donde estaba estacionado el vehículo y, según se informó en su momento, habría logrado registrar imágenes del hecho.