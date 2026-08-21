El dueño del local mató a uno de los delincuentes y otros dos huyeron antes de que llegaran los agentes. El local está a una cuadra de la Comisaría.

El falso robo: el truco que usaron los ladrones de la joyería para engañar a la Policía.

La Policía del Chubut continúa buscando en Trelew a dos ladrones que se fugaron tras un intento de robo ocurrido este jueves 20 de agosto en una joyería del centro de la ciudad, en el que murió un tercer integrante de la banda.

Según la información que comenzó a circular, una de las razones por las cuales los delincuentes lograron huir fue que los agentes policiales no llegaron inmediatamente al lugar de los hechos, y esto habría sido a causa de una maniobra que los propios ladrones utilizaron para demorarlos.

En el grave episodio, ocurrido en Joyas Patagonia , una antigua joyería ubicada en la calle 25 de Mayo entre Bell y el pasaje San Juan, en el centro de Trelew , el dueño del comercio mató de un tiro a uno de los tres malvivientes que entraron al local.

El delincuente muerto fue identificado posteriormente como Marcos Dip, de 22 años, quien había sido detenido anteriormente, en septiembre de 2024, por el robo a una casa en Puerto Madryn, la ciudad donde tenía residencia.

Marcos Dip, el ladrón que murió en el intento de asalto a la joyería de Trelew. Diario Jornada

De los otros dos, por el momento no hay datos identificatorios que hayan sido difundidos por las fuerzas de seguridad.

Un llamado que confundió a la Policía del Chubut

El ataque al comercio se produjo cerca de las 9 y 20 de la mañana del jueves 26 de agosto.

Minutos antes, la Policía recibió un llamado para alertar sobre un robo que se estaba produciendo en una farmacia, también en el centro de Trelew pero a unas tres cuadras de la joyería, según informó el medio local Adnsur.

Tras recibir este aviso, se dispuso un operativo con una importante cantidad de efectivos policiales que se dirigieron a la farmacia.

El robo a la joyería se produjo el jueves a las 9.20 de la mañana.

Lo real es que en la farmacia no pasaba nada, era un falso robo. Presuntamente, los mismos ladrones de la joyería o algún otro integrante de la banda realizó el llamado para desviar la atención, llevar a los policías a otro lugar, y lograr que hubiera menos agentes disponibles cuando hicieran el asalto verdadero.

Un detalle que sustenta la hipótesis es que Joyas Patagonia se encuentra a solo una cuadra de las sedes de la Comisaría Primera, la Policía Comunitaria y la Unidad Regional de Trelew, situadas sobre el cruce del pasaje San Juan con la calle San Martín, la paralela siguiente a Bell.

Trelew: más disparos afuera del local

Mientras el operativo policial se concentraba en la farmacia, los tres delincuentes entraron a la joyería. De acuerdo con la reconstrucción del intento de robo, uno de ellos estaba armado y amenazó al dueño del comercio, un hombre de unos 70 años.

Se produjo un forcejeo y el joyero realizó un disparo que le dio en la cara al ladrón, matándolo instantáneamente.

Los dos cómplices salieron a toda velocidad y huyeron hacia el pasaje San Juan donde, según los primeros indicios que maneja la investigación, habrían continuado la fuga a bordo de una motocicleta.

La Policía Científica realizó un relevamiento del pasaje y encontró varias vainas servidas, por lo que no se descarta que haya habido un tiroteo entre los ladrones que huían y el joyero, algo que deberá ser determinado mediante el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad.