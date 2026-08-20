Dos cómplices escaparon. El fiscal al frente del caso dijo que, en principio, el comerciante no sería imputado ya que se trató de "un acto de defensa".

El dueño de una joyería mató a un ladrón que entró a robar a su local

Un delincuente murió y otros dos escaparon y permanecen prófugos, tras un intento de robo a un comercio de la ciudad de Trelew , provincia de Chubut , ocurrido durante la mañana de este jueves 20 de agosto de 2026.

El grave episodio ocurrió en la Joyería Patagonia, un reconocido comercio del rubro en la ciudad patagónica.

De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales, tres hombres ingresaron al local para cometer un robo y el propietario se defendió con un arma de fuego.

Uno de los presuntos ladrones cayó abatido, en tanto que los otros dos lograron huir y al mediodía de este jueves continuaban siendo intensamente buscados por la Policía.

Poco después de las 9 de la mañana, los tres sospechosos ingresaron al comercio situado sobre la calle 25 de Mayo entre Bell y Pellegrini, en el centro de Trelew.

El dueño de una joyería de Trelew mató a un ladrón.

El negocio ya estaba abierto y su dueño, un hombre de más de 60 años, se encontraba trabajando.

Las hipótesis iniciales

El fiscal Gustavo Núñez, al frente de la investigación preliminar, confirmó que uno de los tres delincuentes, de entre 20 y 30 años de edad, recibió un disparo en el rostro y murió dentro del establecimiento.

La identidad del ladrón abatido, así como las de los que se escaparon del lugar, aún no había sido dada a conocer por los investigadores.

La hipótesis que se maneja según lo que se pudo establecer con las primeras reconstrucciones de los hechos, el propietario reaccionó rápidamente al intento de robo y se produjo un enfrentamiento dentro del local que concluyó con el hombre muerto.

Los primeros elementos reunidos apuntan a que se habría efectuado un único disparo, que mató al delincuente.

"Una causa de justificación"

El fiscal aclaró que aún restaba reconstruir con precisión cómo se desencadenó el enfrentamiento y qué ocurrió durante los segundos posteriores al ingreso de los delincuentes.

“En principio estamos hablando de un intento de robo agravado y una defensa que ha realizado la propia víctima”, sostuvo.

También se trabaja para intentar determinar hacia dónde escaparon los dos cómplices y si lo hicieron a pie o utilizaron algún vehículo.

Poco antes de este mediodía, el dueño de la joyería permanecía dentro del local comercial, recibiendo asistencia y brindando testimonio a las autoridades.

Núñez aclaró que, al menos por el momento, no se preveía una imputación al joyero.

“A primera fase se observa que ha habido un acto de defensa por parte del comerciante, así que estaríamos hablando de una causa de justificación”, indicó.

En busca de los cómplices

Inmediatamente después del hecho, la Policía del Chubut cortó al tránsito la calle 25 de mayo para preservar la escena, en medio de un importante operativo de seguridad en el que se hizo presente el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz.

También se puso en marcha la búsqueda de imágenes en las cámaras de seguridad de otros comercios de la zona, además de las de la propia joyería.

Trabajan en la pesquisa efectivos de la Policía Científica, la División Policial de Investigaciones (DPI) y perros especializados, además del personal de la Fiscalía.