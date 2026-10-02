Su abogado difundió un video en el que el hombre muestra cómo dejaron sus cosas. Dijo que no tiene dónde ir y pidió protección urgente.

Peón en condiciones inhumanas: para que se vaya, le pegaron y destrozaron el gallinero donde lo tienen.

Un peón rural de 44 años, oriundo de La Rioja , denunció que lleva ocho meses sin cobrar y viviendo en un gallinero de una chacra de Gaiman, en Chubut . Y según contó su abogado, como ahora quieren que se vaya , le pegaron y destruyeron el precario lugar que le dieron para vivir.

Según precisó Facundo Bonavitta, un conocido abogado privado de Trelew, las agresiones se produjeron entre la noche del 1° de octubre de 2026 y la mañana del día siguiente, después de la denuncia por presunta reducción a la servidumbre .

Según sostiene, el hombre, que no sabe leer ni escribir y está en condición de vulnerabilidad, ya había sido amenazado anteriormente. Y no tiene medios ni un lugar donde irse.

Las condiciones del peón rural

En función de los hechos que describió a Diario Jornada, Bonavitta apunta contra el responsable de la chacra por presunta reducción a la servidumbre, amenazas agravadas y lesiones.

La presentación ante la justicia llegó después de que el propio trabajador rural recurriera al letrado en busca de asistencia.

Según la denuncia, el hombre viajó desde su provincia a Chubut tras recibir una propuesta para trabajar como cuidador y hacer tareas rurales.

Sin embargo, afirma que nunca recibió salario ni alimentos durante los ocho meses que estuvo en el establecimiento.

El peón sostiene que durante 8 meses no le pagaron salario ni le dieron alimentos.

Bonavitta contó que, tras escuchar el relato del peón, fue hasta la chacra y comprobó en persona las condiciones del lugar.

Según describió, no tiene servicios ni calefacción, presenta filtraciones de agua y hay ratas.

Una noche sin cama y con custodia

La noche del 1° de octubre de 2026, explicó el abogado, el trabajador regresó a la chacra siguiendo el consejo de su abogado.

Pero al llegar, encontró destrozado el gallinero que le dan para vivir.

Habían roto la puerta y los vidrios, se habían llevado su cama y los pocos alimentos que tenía, y habían revuelto sus cosas.

"Si no me voy me van a prender fuego, me golpearon con palos", se le escucha decir al hombre en un video que difundió Diario Jornada.

El hombre explicó que solo tres personas tendrían llave de acceso a la chacra: él y el matrimonio que, según su denuncia, está a cargo del establecimiento.

Tras lo ocurrido, pudo quedarse en el lugar porque enviaron custodia policial hasta aproximadamente la 1 de la madrugada.

Pero la situación no terminó ahí.

Otra “visita” a la mañana

En la mañana del jueves 2 de octubre de 2026, las personas señaladas volvieron a presentarse, lo golpearon y repitieron las amenazas para que abandonara la chacra.

Ante eso, el trabajador volvió a pedir ayuda de manera desesperada a su abogado, que recurrió al medio trelewense para dar a conocer lo que seguía sucediendo.

El abogado pide protección urgente para el peón rural. Diario Jornada

Antes de contactar a su abogado, siempre según su relato, el hombre ya había recibido graves amenazas.

"Lo amenazaron con un cuchillo de que mañana -por el viernes 2 de octubre de 2026- si no deja el lugar lo van a matar”, había explicado Bonavitta.

Un pedido urgente

Ante la situación, el letrado solicitó una orden de restricción para proteger al trabajador, que según sostiene se ve indefenso y sin opciones.

"El hombre no tiene a dónde ir y si no tienen una orden de desalojo no lo pueden sacar. Y tampoco son las formas”, sostuvo.

Y pidió: “Necesitamos que lo escuchen y lo protejan porque no sabemos hasta dónde puede llegar este hombre que ya fue denunciado varias veces por violento".

Respecto del encuadre penal, Bonavitta afirmó: "Estamos ante un delito de reducción a la servidumbre, amenazas agravadas con el uso de arma blanca y lesiones por golpes y violencia física".

La causa está bajo investigación. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió durante los ocho meses que el hombre permaneció en la chacra y establecer las eventuales responsabilidades penales.

Los datos personales del peón y del chacarero denunciado no fueron informados.