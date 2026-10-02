Peón en condiciones inhumanas: para que se vaya, le pegaron y destrozaron el gallinero donde lo tienen.

Su abogado difundió un video en el que el hombre muestra cómo dejaron sus cosas. Dijo que no tiene dónde ir y pidió protección urgente.
Un peón rural de 44 años, oriundo de La Rioja, denunció que lleva ocho meses sin cobrar y viviendo en un gallinero de una chacra de Gaiman, en Chubut. Y según contó su abogado, como ahora quieren que se vaya, le pegaron y destruyeron el precario lugar que le dieron para vivir.
Según precisó Facundo Bonavitta, un conocido abogado privado de Trelew, las agresiones se produjeron entre la noche del 1° de octubre de 2026 y la mañana del día siguiente, después de la denuncia por presunta reducción a la servidumbre.
Según sostiene, el hombre, que no sabe leer ni escribir y está en condición de vulnerabilidad, ya había sido amenazado anteriormente. Y no tiene medios ni un lugar donde irse.
Las condiciones del peón rural
En función de los hechos que describió a Diario Jornada, Bonavitta apunta contra el responsable de la chacra por presunta reducción a la servidumbre, amenazas agravadas y lesiones.
La presentación ante la justicia llegó después de que el propio trabajador rural recurriera al letrado en busca de asistencia.
Según la denuncia, el hombre viajó desde su provincia a Chubut tras recibir una propuesta para trabajar como cuidador y hacer tareas rurales.
Sin embargo, afirma que nunca recibió salario ni alimentos durante los ocho meses que estuvo en el establecimiento.
Bonavitta contó que, tras escuchar el relato del peón, fue hasta la chacra y comprobó en persona las condiciones del lugar.
Según describió, no tiene servicios ni calefacción, presenta filtraciones de agua y hay ratas.
Una noche sin cama y con custodia
La noche del 1° de octubre de 2026, explicó el abogado, el trabajador regresó a la chacra siguiendo el consejo de su abogado.
Pero al llegar, encontró destrozado el gallinero que le dan para vivir.
Habían roto la puerta y los vidrios, se habían llevado su cama y los pocos alimentos que tenía, y habían revuelto sus cosas.
"Si no me voy me van a prender fuego, me golpearon con palos", se le escucha decir al hombre en un video que difundió Diario Jornada.
El hombre explicó que solo tres personas tendrían llave de acceso a la chacra: él y el matrimonio que, según su denuncia, está a cargo del establecimiento.
Tras lo ocurrido, pudo quedarse en el lugar porque enviaron custodia policial hasta aproximadamente la 1 de la madrugada.
Pero la situación no terminó ahí.
Otra “visita” a la mañana
En la mañana del jueves 2 de octubre de 2026, las personas señaladas volvieron a presentarse, lo golpearon y repitieron las amenazas para que abandonara la chacra.
Ante eso, el trabajador volvió a pedir ayuda de manera desesperada a su abogado, que recurrió al medio trelewense para dar a conocer lo que seguía sucediendo.
Antes de contactar a su abogado, siempre según su relato, el hombre ya había recibido graves amenazas.
"Lo amenazaron con un cuchillo de que mañana -por el viernes 2 de octubre de 2026- si no deja el lugar lo van a matar”, había explicado Bonavitta.
Un pedido urgente
Ante la situación, el letrado solicitó una orden de restricción para proteger al trabajador, que según sostiene se ve indefenso y sin opciones.
"El hombre no tiene a dónde ir y si no tienen una orden de desalojo no lo pueden sacar. Y tampoco son las formas”, sostuvo.
Y pidió: “Necesitamos que lo escuchen y lo protejan porque no sabemos hasta dónde puede llegar este hombre que ya fue denunciado varias veces por violento".
Respecto del encuadre penal, Bonavitta afirmó: "Estamos ante un delito de reducción a la servidumbre, amenazas agravadas con el uso de arma blanca y lesiones por golpes y violencia física".
La causa está bajo investigación. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió durante los ocho meses que el hombre permaneció en la chacra y establecer las eventuales responsabilidades penales.
Los datos personales del peón y del chacarero denunciado no fueron informados.
Te puede interesar...
Leé más
Tras 16 años en pareja seguía con un tatuaje de su ex, Nico Occhiato le dio una ocurrente idea y le hizo caso
Murió la mamá del chico de 9 años que cayó de una torre en Chubut
Cuál es el pueblo patagónico que busca ganar como el mejor sitio turístico del mundo, el concurso de ONU Turismo
Noticias relacionadas