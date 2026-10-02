Cuál es el pueblo patagónico que busca ganar como el mejor sitio turístico del mundo, el concurso de ONU Turismo

Este pueblo patagónico -declarado Patrimonio de la Humanidad - competirá en la elección que llevará a cabo ni más ni menos que las Naciones Unidas .

Cuál es el pueblo patagónico Patrimonio de la Humanidad que busca ser el mejor sitio turístico del mundo

Según se detalla en su sitio oficial, ONU Turismo es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible. Anualmente, ONU Turismo organiza el Best Tourism Villages , que elige a los mejores sitios turísticos del mundo. Y un pueblo patagónico -declarado Patrimonio de la Humanidad - competirá en la elección que se llevará a cabo en diciembre de 2026.

ONU Turismo promueve el turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental. Asimismo destaca que Best Tourism Villages es una iniciativa global para destacar los pueblos en los que el turismo preserva la cultura y las tradiciones, celebra la diversidad, genera oportunidades y protege la biodiversidad.

Puerto Pirámides , ubicado en la provincia de Chubut , competirá en una elección de la ONU para ser electo como mejor sitio turístico del mundo.

ONU Turismo es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible.

“Sabemos que Puerto Pirámides es la única villa turística que está ubicada dentro del área natural protegida de Península Valdés, que además es Patrimonio de la Humanidad”, subrayó Jorge Perversi, intendente de Puerto Pirámides, quien además confirmó la postulación de la villa para el programa Best Tourism Villages organizado por ONU Turismo como una de las plazas argentinas que competirán en la elección final en el cierre de 2026.

Cabe resaltar que ocho pueblos argentinos pasaron la preselección y entraron en la votación de ONU Turismo, que se definirá en diciembre de 2026. Además de Puerto Pirámides, los otros candidatos de la Argentina para obtener la certificación son Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

Así fue la postulación de Puerto Pirámides que le permitió llegar a la final de la elección de la ONU

La postulación de Puerto Pirámides al programa Best Tourism Villages se realizó a través de un proceso coordinado junto con la Secretaría de Turismo de la Nación y el Ministerio de Turismo provincial. En la primera instancia, se presentó documentación para respaldar técnicamente las condiciones de Puerto Pirámides para competir internacionalmente.

Puerto Pirámides, ubicado en la provincia de Chubut, competirá en una elección de la ONU para ser electo como mejor sitio turístico del mundo.

Este proceso se extendió durante más de dos años. Recientemente, Perversi recordó que en 2025 Puerto Pirámides estuvo cerca de ser seleccionado, pero finalmente la postulación prosperó en la edición 2026. “Es algo que venimos haciendo, es una meta que nos pusimos desde el primer día de gobierno y hace ya dos años y medio que venimos trabajando en esto”, comentó.

En el sitio oficial Argentina.gob.ar, se puntualiza que Puerto Pirámides, ubicado en el santuario natural de la Península Valdés, es el único pueblo y puerto dentro de esta área declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

Y, entre otras atracciones turísticas, menciona como posibles actividades conocer los apostaderos naturales donde conviven grandes colonias de lobos y elefantes marinos. Y se consigna que, siguiendo el calendario de fauna, es posible realizar avistamientos de orcas, delfines y pingüinos en distintos lugares dentro de la Península, junto con otros animales de la meseta como guanacos, ñandúes y distintos tipos de aves.