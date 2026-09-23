El presidente brindó detalles sobre la prenda que utilizó en su tercer discurso en la ONU.

Qué significa la corbata que uso Javier Milei en su discurso en la ONU: el particular detalle.

El Presidente Javier Milei expuso este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, en uno de los discursos más cargados de su gestión. El mandatario defendió la soberanía nacional en las Islas Malvinas, ratificó la alianza estratégica con Estados Unidos, fijó posición sobre la inteligencia artificial y su perspectiva sobre la economía mundial.

Más allá de su discurso, un detalle en su indumentaria llamó la atención. El canciller Pablo Quirno fue quien lo destacó en su cuenta de X, al una imagen junto al mandatario y al ministro de Economía, Luis Caputo. "PD.: Notar el detalle de la corbata del Presidente", escribió.

Tras su exposición, el presidente explicó por qué esta vez usó esta corbata especial en lugar de las lisas que suele utilizar.

La misma presenta un diseño regimental con rayas diagonales anchas delineadas por finas líneas blancas. Además, está decorada con pequeños medallones ovalados de borde dorado que reproducen el retrato del economista Adam Smith.

"A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, en una de las premiaciones que me hizo. Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman, y si no, es muy parecida a las que usaba Friedman. Así que esta corbata es toda una declaración", explicó en diálogo con TN.

"Me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith"

La "corbata de Adam Smith", tiene una extensa tradición dentro de los círculos vinculados al liberalismo económico. Su diseño está compuesto por un patrón repetido con el perfil del economista y filósofo escocés, autor de La riqueza de las naciones, publicada en 1776.

"Yo nunca uso corbatas rayadas, siempre uso corbatas planas, pero, dado el rol de la inteligencia artificial, me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith. Es decir, Adam Smith tiene errores en sus textos, pero eso no quita la parte maravillosa de su contribución", indicó.

Durante las décadas de 1970 y 1980, la corbata ganó particular visibilidad en Estados Unidos. El economista Milton Friedman, uno de los principales referentes de la Escuela de Chicago y defensor de la libertad económica, fue fotografiado en distintas oportunidades utilizándola.

Por si alguien se lo preguntaba, esta es la corbata que usó Milei recién en la ONU. La tengo hace algunos años. El retratado es Adam Smith. pic.twitter.com/QhYkuhrbB9 — Marcos Falcone (@hiperfalcon) September 23, 2026

La admiración de Milei al economista Friedman

Milei suele expresar su admiración por Friedman. En diciembre de 2024, al recibir el Premio Internacional “Milton Friedman” en Roma, había dicho: "Desde mi punto de vista, Milton Friedman ha tenido un rol fundamental para recobrar el camino hacia las ideas de la libertad. De hecho, las ideas de la libertad, hasta entrada la década del 20 del siglo anterior, eran las ideas dominantes, y, de hecho, la escuela dominante en ese momento era la escuela austríaca".

Y había agregado: "Pero algunos errores, especialmente lo que implicó la Gran Depresión, llevaron a pensar equivocadamente que las ideas de la libertad no eran las correctas. Y el éxito del keynesianismo hundió al mundo en un cono de oscuridad, que se pudo poner fin a inicios de la década del 70. Y eso se debió a las contribuciones de Milton Friedman, como derribó el aparato keynesiano".

También el jefe de Estado encabezó en marzo pasado un homenaje a Adam Smith realizado en el Palacio Libertad. En ese entonces, Milei afirmó: "Desde mi punto de vista básicamente Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, es decir, una persona que escribió 200 años adelantado a su época".