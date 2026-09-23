Disparos y gritos: intentaron robar un banco pero los clientes redujeron a un delincuente a los golpes

Tres delincuentes ingresaron a un banco en el partido de La Matanza , donde amenazaron, forcejearon y hasta dispararon contra los clientes que se encontraban en el lugar. Uno de ellos terminó detenido mientras que hay dos prófugos.

El episodio ocurrió este miércoles al mediodía en una sucursal del Banco Galicia de Lomas del Mirador, en una zona donde funcionan los cajeros automáticos .

El primer cruce ocurrió cuando una de las víctimas del robo se resistió y abrieron fuego. Afortunadamente no se registraron heridos.

Al advertir que el delincuente había disparado, los otros clientes que se encontraban allí reaccionaron en el acto: redujeron y desarmaron al ladrón, momento que quedó registrado por uno de los testigos.

En un video grabado por un testigo se observa al delincuente tirado en el piso mientras varias personas lo rodean. En medio de la situación, algunos de los clientes lo golpean mientras uno de los presentes grita: "Cáguenlo a trompadas". Minutos después llegó la Policía tras un llamado al 911 que hizo una vecina que había escuchado las detonaciones.

La policía montó un operativo cerrojo para intentar dar con los delincuentes que escaparon. El detenido fue identificado como O.M.M. de 42 años, quien quedó acusado de intentar robarle a un hombre de 52 años que se disponía a hacer un depósito en la sucursal.

Durante el procedimiento policial, los efectivos incautaron una pistola calibre .380 que estaba en poder del sospechoso. En tanto los dos cómplices, que lo esperaban en una camioneta Volkswagen T-Cross estacionada en la puerta de la sucursal, se dieron a la fuga.

La causa fue caratulada de manera provisoria como tentativa de robo agravado a banco.

"Yo no sabía qué hacer porque escuchaba los tiros"

En diálogo con la prensa Rosa, mamá de uno de los hombres que participó en el el forcejeo con el delincuente, relató: "Mi hijo se baja y va al cajero. En eso que mi hijo va al cajero, viene entrando un muchacho con una mochila. Estacionan una camioneta y bajan dos delincuentes. Uno se tira encima del muchacho que tenía la mochila. El otro, cuando, cuando mi hijo ve eso, que empezaron a los gritos, empezó el forcejeo".

"El otro se va, lo deja solo y ahí empezaron a forcejear entre mi hijo y el otro muchacho para reducirlo. De acá yo no sabía qué hacer porque escuchaba los tiros, porque tiró como cuatro o cinco tiros. Entonces, en un momento, cuando se terminaron los tiros, yo atino a bajar y a ver qué pasaba. Lo habían reducido y por lo menos mi hijo y el otro muchacho estaban bien", agregó.

"Cuando pude ver que ya lo habían reducido, entonces sí, ahí pude y bajé del auto. Vino un montón de gente al escuchar los tiros y después no sé si los del banco llamaron a la Policía. Por suerte está todo bien. Gracias a Dios fue una desgracia con suerte", concluyó.

"Escuché los tiros, cerramos la puerta y nos metimos adentro. Cuando ellos empezaron a salir, nosotros también empezamos a salir y vimos que ya estaba el delincuente adentro", dijo un comerciante cercano a la sucursal bancaria.