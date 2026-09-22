Un adolescente atacó con una escopeta frente a una escuela y dejó 11 heridos: el impactante video

Una cámara de seguridad registró el momento en el que abrió fuego. El episodio ocurrió en Turquía, donde ya se registran violentos antecedentes.

Este martes ocurrió un brutal tiroteo escolar que dejó al menor once estudiantes heridos, dos de ellos en grave estado. El episodio fue relatado por testigos como un ataque repentino dentro del instituto.

El violento hecho ocurrió en un colegio de la provincia de Manisa, en el oeste de Turquía. El agresor, de 15 años, intentó escapar a pie pero fue detenido minutos después por las fuerzas de seguridad, informó Associated Press.

"Once estudiantes resultaron heridos , dos de ellos de gravedad. El menor que llevó a cabo el ataque fue rápidamente detenido y puesto bajo custodia", escribió en X el ministro de Justicia, Akin Gurlek.

Medios locales difundieron imágenes de una cámara de seguridad que muestral al joven antes y después del ataque, caminando con un rifle en la mano y revisando el arma. Poco después, fue captado por las cámaras huyendo.

Cómo sigue la investigación por el tiroteo

Según el ministro, los padres y el abuelo del sospechoso también fueron detenidos en el marco de la investigación. De acuerdo a lo informado por el canal turco HaberTürk. El rifle de caza que utilizó,lo tomó de la vivienda de su abuelo.

La prensa local asegura que el adolescente, de quien se desconoce la identidad hasta el momento, abrió fuego sin motivo aparente antes de huir. Las autoridades reforzaron la seguridad en los alrededores del centro educativo.

Vecinos también relataron haber escuchado los disparos y observaron al adolescente durante la huida. Ahmet Sökmen, otro residente de la zona, relató que el tirador gritaba e insultaba mientras llevaba la escopeta.

"No pudimos intervenir porque llevaba un rifle", explicó otro testigo, Mehmet Erduysak, quien aseguró que se despertó debido al sonido de los disparos.

Aunque inicialmente las autoridades no informaron un motivo concreto, medios locales indicaron que una de las hipótesis apunta a un conflicto previo entre alumnos del establecimiento.

Los tiroteos en centros educativos son inusuales en Turquía, aunque en abril se registraron dos ataques similares en el sur del país que provocaron una fuerte reacción pública.

La investigación sigue en curso y las autoridades buscan los motivos detrás del ataque. El ministro de Justicia, Akn Gürlek, designó dos fiscales jefes para el caso.

Antecedentes de tiroteos escolares en Turquía

El 14 de abril, un joven de 19 años abrió fuego en una escuela secundaria en Siverek, provincia de anlurfa, y disparó contra estudiantes, con unsaldo de 16 heridos antes de quitarse la vida.

El atacante era un exalumno de 19 años. Se había atrincherado en el colegio, según el diario Hürriyet y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.

Al día siguiente, en Kahramanmara, un alumno de 14 años mató a un docente y nueve estudiantes de entre 10 y 11 años; el atacante murió en el lugar.

Organizaciones de la sociedad civil han alertado del aumento de armas con y sin licencia en Turquía durante la última década. Según datos de la Fundación Umut, en 2025 se produjeron 3.422 incidentes de violencia con armas, en su mayoría de fuego, en los que murieron 2.225 personas.