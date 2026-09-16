Mataron a un joven en un supuesto ataque pero la autopsia cambió todo: detuvieron a su novia de 16 años

El brutal crimen ocurrió en una vivienda donde había varias personas. Qué reveló el informe de la autopsia.

La posibilidad de un ataque desde el exterior cobró fuerza porque el joven había denunciado una extorsión durante esa mañana.

Este lunes por la noche se registró un brutal crimen , donde un adolescente de 19 años recibió un disparo de arma de fuego en su cara en medio de un confuso episodio, cuando se encontraba junto a familiares, amigos y su novia de 16 años . Con el paso de las horas el rumbo de la investigación dio un giro y apunto hacia una inesperada sospechosa.

Aunque la hipótesis inicial indicaba que tres personas habían ingresado a su vivienda y dispararon contra Martín Gonzalo Quinteros, la autopsia cambió el rumbo de la causa y la presunta autora del disparo sería la novia de la víctima.

El asesinato ocurrió el el barrio 1° de Mayo en el departamento de Chimbas, provincia de San Juan . La primera versión indicaba que tres jóvenes, entre 19 y 20 años, habían ingresado a la propiedad y disparado contra Quinteros.

La posibilidad de un ataque desde el exterior cobró fuerza porque el joven había denunciado una extorsión durante esa misma mañana y según la investigación, había recibido amenazas a través de Facebook. Pero todo cambio cuando se conoció el resultado preliminar de la autopsia.

La autopsia cambió todo y la principal asesina es la novia de 16 años

Los primeros resultados de la autopsia practicada al joven, reveló que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el sector derecho del cuello; y al analizar la distancia del ataque, no coincidía que haya ocurrido desde afuera de la vivienda, como había declarado.

Frente a este complejo escenario, la investigación puso en el foco a la adolescente de 16 años, quien fue detenida en la madrugada de este martes, durante uno de los cuatro allanamientos simultáneos solicitados por los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro. También fue detenida otra mujer.

Después de conocer los resultados de la autopsia, los investigadores volvieron a entrevistar a las personas que estaban en la casa durante el momento del hecho. A partir de esas declaraciones, el foco quedó puesto en la novia de Quinteros, que estaba dentro de la propiedad cuando se produjo el disparo.

Los mensajes de la adolescente antes de ser detenida

Durante la mañana del martes, la chica había compartido fotos junto a la víctima y expresado públicamente su dolor. "Mi amor, mi Gonzalito, loco. Nooooo por qué vos, mi amor", escribió en una de las historias, que fueron difundidas por el diario Tiempo de San Juan.

En otro de las publicaciones que fueron recuperadas, la joven pidió: “Ay mi amor, cómo me duele todo esto. Loco, vení, volvé conmigo, por favor, mi amor, no me dejes solita”. Al igual que la anterior, también se los vio juntos en lo que aparentaba ser una plaza.

Respecto a si el disparo fue premeditado o accidental, una fuente oficial reveló a Tiempo de San Juan que "en teoría, se le escapó". Frente a esto, remarcaron que la hipótesis deberá ser corroborada o descartada con las pericias pendientes y el avance de la investigación. Los investigadores sospechan que los testigos habrían intentado encubrir a la adolescente con la versión sobre el ingreso de los encapuchados.

Asimismo buscan establecer si existía algún conflicto previo entre la pareja. Vecinos de la zona mencionaron durante las primeras horas que Quinteros y la adolescente podrían haber tenido problemas, aunque esa información todavía forma parte de las distintas líneas de investigación.

La causa quedó en manos deljuez de Menores Jorge Toro, que deberá avanzar con las pericias y determinar la situación procesal de la adolescente. Por su edad, el expediente se tramita bajo el régimen de Justicia de Menores y se convirtió además en el primer caso de San Juan alcanzado por el nuevo Régimen Penal Juvenil.