Una mujer se metió en un boliche y atrapó al asesino de su hijo de 15 años

El joven era buscado por el crimen ocurrido a fines de agosto y la familia de la víctima lo acusaba desde un primer momento.

En las últimas horas se conoció la detención de un joven de 18 años acusado de asesinar a un adolescente de 15 años durante una pelea callejera. La madre de la víctima fue quien lo encontró en un boliche y llamó a la Policía.

El joven era buscado por el crimen ocurrido a fines de agosto y la familia de la víctima lo acusaba desde un primer momento.

El episodio ocurrió en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires. Según reveló Diario Conurbano, la mujer recibió información de que Nahuel Rojas , principal acusado del asesinato de Aaron Lencina, se encontraba en un boliche .

Fue así que se dirigió hasta el local, lo encontró y lo sacó a los empujones. Luego llamó a la policía mientras lo mantenía retenido.

Una vez en la calle, efectivos de la Comisaría de Ingeniero Budge procedieron a su detención. El acusado fue indagado por el delito de "homicidio simple" y quedó formalmente vinculado a la investigación.

El crimen de Aaron Lencina: una pelea callejera que terminó con su vida

El adolescente de 15 años recibió un balazo en la cabeza el pasado 27 de agosto. Fue hallado herido en la vía pública y trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde ingresó a terapia intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, falleció en la madrugada del 28.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, se conoció que los vecinos fueron quienes llamaron al 911 después de encontrar al adolescente tendido en la calle, inconsciente y con sangre visible en el rostro.

En los primeros días de la investigación, las autoridades trabajaron sobre la hipótesis de que el ataque se había producido durante una pelea callejera.

Los investigadores también descartaron que se hubiera tratado de un robo y comenzaron a analizar como principal línea una posible venganza personal, algo que la familia de Aaron descarta y afirman que fue en un intento de robo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Eusebio Vaqueiro. Trabajan en el caso la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, la Dirección Departamental de Investigaciones y personal especializado en inteligencia criminal, con relevamiento de cámaras de la zona para conocer si hubo más implicados el día del crimen.

La despedida en redes al adolescente baleado: "Robate el cielo"

En redes amigos publicaron mensajes de despedida. Entre ellos apareció este texto: "Te fuiste ¿En serio me decís? Te voy a extrañar una banda mi vida. Eras un loco de mier.... pero te voy a tener siempre en mi corazón y mente. Me duele mucho enterarme de esto. Me siento re mal mi vida ¿Por qué tan rápido?".

Otro amigo le dedicó estas palabras: "Me dejaste re dolido por tu pérdida. Se te va a extrañar, cuando te cruzaba y hablamos. Cuando estábamos en la cancha, nos cagamos de risa. Descansa en paz rey". También quedó el mensaje corto: "Robate el cielo".

Hasta la detención de Rojas, no había personas detenidas por el crimen. Familiares y amigos de Aaron continúan reclamando Justicia por el adolescente.