Barrelier reconoció que Agostina Vega estuvo en su casa la noche que desapareció y apuntó contra la mamá

El principal acusado por el femicidio y violación de la adolescente declaró durante tres horas ante el fiscal Garzón. Y dio otra versión de los hechos.

Avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega con una ampliación en la declaración de Claudio Barrelier , principal sospechoso del crimen que se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje. Durante tres horas, habló ante el fiscal Raúl Garzón y apuntó contra la madre de la adolescente, una supuesta deuda narco y pidió un careo con otro de los imputados.

En esta ocasión, Barrelier brindó una nueva versión sobre lo ocurrido la noche del 23 de mayo. El imputado reconoció que la adolescente ingresó a su casa, pero aseguró que permaneció allí entre 30 y 40 minutos, luego salió con vida y subió a un Volkswagen Gol rojo.

Agostina habría llegado hasta su casa por una supuesta deuda de drogas que tenía su madre, Melisa Heredia y Osvaldo Fasetta, amigo del acusado y otro detenido en la causa. Su abogado, Carlos Argüello, brindó detalles en diálogo con Canal 10 de Córdoba y planteó que la adolescente habría sido entregada " en garantía" a personas vinculadas con esa presunta deuda.

"La declaración de él comienza desde que estaban en un partido de fútbol, de las comunicaciones que ella tuvo, de amenazas, de plata que debía por drogas. Se habló de todo", afirmó el letrado.

"Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan"

Ante la pregunta concreta de si la hipótesis de Barrelier era que Agostina había sido asesinada por una deuda vinculada con drogas, el abogado respondió: "Debían plata, exactamente".

Aún así, Argüello indicó que su cliente no pertenecía a ninguna organización dedicada al narcotráfico y sostuvo que recién aquel día habría conocido la existencia de la presunta deuda y que "Fassetta también lo sabía".

La versión que brindó el acusado, de que Agostina salió con vida de su casa, se contradice con la hipótesis de la fiscalía, que sostiene que Agostina ingresó a la propiedad a las 22.55 y que nunca volvió a salir con vida.

"Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen", dijo el fiscal Garzón tras la declaración del imputado. "No es factible, no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo. En absoluto", agregó.

Qué ocurrió la noche en que desapareció Agostina Vega

Un cambio trascendental se dio este martes con la declaración de Barrelier, cuando reconoció que la adolescente había llegado hasta su casa en Juan del Campillo 878 en remis. La reconstrucción judicial indica que el acusado la esperaba cerca de su casa, completó el dinero que faltaba para pagar el viaje y caminó con ella hasta la propiedad.

"La nena se baja en esa esquina, él la busca, le paga lo que le faltaba del remis y la acompaña caminando. Ingresan al domicilio, están cuarenta minutos dentro del domicilio, entre treinta y cuarenta minutos", relató Argüello al medio local. Al mismo tiempo, negó haber utilizado como engaño la supuesta sorpresa que Agostina iba a preparar para su mamá

Según Barrelier y lo relatado por su abogado, mientras Agostina se encontraba en su casa recibió una llamada de una mujer que él cree que era su madre. Luego, siempre según su relato, ambos salieron y encontraron un Volkswagen Gol rojo esperando en la calle.

La casa donde Claudio Barrelier convivía con su pareja.

En este sentido, el defensor introdujo en su relato a Franco, un adolescente con quien Agostina había mantenido una relación, y sostuvo que se había montado la versión de que la joven iba a encontrarse con él. Sin embargo, el propio abogado reconoció que el chico estaba detenido esa noche y recuperó la libertad recién durante la madrugada.

Argüello aseguró que Barrelier conocía la existencia de un conflicto relacionado con la supuesta deuda, aunque negó que formara parte de quienes comercializaban drogas. Las personas con las que Heredia mantenía una deuda exigieron a Agostina como garantía, según su relato, pero hasta el momento no hay evidencia que respalde esta nueva hipótesis.

La nueva declaración no estuvo centrada únicamente en el femicidio de Agostina, sino también en las personas con las que Barrelier habría tenido vínculos y que -según su versión- le ofrecieron respaldo. El fiscal Garzón deberá avanzar sobre los dichos del imputado y determinar si la información que eventualmente aportó puede ser corroborada y qué relevancia tiene para la investigación.