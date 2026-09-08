Vuelve la Fiesta del Cine con reestrenos y entradas a precio promocional

Por un cuarto del valor de una entrada tradicional, se podrá disfrutar de grandes películas en pantalla grande. Los detalles.

Este jueves regresa una semana para celebrar el ritual de ver películas en pantalla grande. La Fiesta del Cine comenzará el 10 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles con 16, con entradas promocionales, los estrenos programados para este semana y una selección de películas que ya salieron de la cartelera pero que regresan para darle una segunda oportunidad a los espectadores.

La preventa de entradas comenzará este martes 8 de septiembre, con precios que eliminan todas las excusas para concurrir a las salas. Las proyecciones en 2D y 3D se ofrecen con entradas a un valor de 5 mil pesos , con el objetivo de volver a enamorar al público con la pantalla grande.

En su segunda edición del año, la propuesta reunirá una amplia variedad de películas, con grandes títulos que continúan en cartelera, estrenos que llegarán a los cines durante esa semana y una selección especial de películas para los que se perdieron las proyecciones o quieren repetir esa experiencia.

En Neuquén, las salas de Cinermark forman parte de la semana promocional. A ellas se suman otros complejos de distintos puntos del país, que están adheridos a la misma promoción.

Según explicaron desde la organización, se pueden adquirir las entradas a través de los canales habituales del cine, ubicado en Dr. Ramón 355, en el shopping Alto Comahue.

Estrenos y clásicos aclamados

Como la Fiesta de Cine comienza un jueves, la iniciativa coincide con el día de los estrenos. Según se informó desde las salas, este jueves está previsto sumar nuevas propuestas cinematográficas: El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis.

Otros títulos que ya se encuentran en exhibición y que van a continuar con las proyecciones esta semana son Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea y Terminator. Por eso, las jornadas con entradas a precio promocional son una gran oportunidad para mirar esas películas que quedaron pendientes.

En el marco de esta semana promocional, las salas de cine de todo el país celebrarán los reestrenos de películas que ya se ganaron el corazón del público, y que regresan a las proyecciones para que los cinéfilos puedan volver a verlas en la pantalla grande.

Entre las propuestas de reestreno de esta edición se cuentan Volver al Futuro, Rápidos y Furiosos 1 y Shrek 1. También volverán a las salas Hoppers, El diablo viste a la moda 2, Mario Galaxy, Michael, Scary Movie 6, Minions y monstruos, Moana live action, Backrooms, The Boxtrolls, ParaNorman y Coraline.

De esta manera, las salas de cine buscan volver a cautivar al público con precios muy económicos y títulos para todos los gustos, con géneros que incluyen drama, suspenso, comedia, acción e historias dirigidas al público infantil.

Participan cines de todo el país. El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial de la Fiesta del Cine.