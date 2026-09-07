Un préstamo otorgado por la Provincia le permitió comprar máquinas para sublimar e imprimir distintas piezas gráficas a pedido.

A sus 18 años, Dylan expande su emprendimiento en Las Coloradas gracias al impulso de un crédito.

Familiares y allegados fueron sus primeros clientes y hoy se atienden pedidos de toda la comunidad de Las Coloradas . Lo hace desde hace pocos meses, en cuanto pudo expandir el emprendimiento que creó gracias a un impulso económico que le facilitó el Gobierno Provincial.

Con 18 años, Dylan Molina Contreras dirige “Sm-dix” , un negocio con el que realiza impresiones, anillados y también ofrece el servicio de sublimación. Desde que inició esta propuesta, se aventura a pensar y buscar más posibilidades de crecimiento, y lo logró, al punto que hoy gestiona una cartera de clientes fijos que tiene que combinar con sus tiempos de cursado y estudio en el CPEM N°75, donde está terminando la escuela secundaria.

“Mi otro objetivo es conseguir más herramientas como para ofrecer más servicios y tener más ingresos ”, contó.

A través de la línea de crédito “Inclusión Financiera para Juventudes”, recibió un préstamo de $3.740.000, con el que pudo comprar una máquina sublimadora, dos impresoras (para impresión de imágenes y para sacar fotocopias) y una máquina para plastificar.

El joven define que sus productos estrella son las fotos topper (adorno impreso que se utilizan para la decoración de tortas) y las tarjetas. Todo es personalizado: es lo que destaca cuando tiene que definir su propuesta.

“Lo que más me gusta del emprendimiento es el resultado, ver que el cliente esté satisfecho con el trabajo”, resaltó sobre sus creaciones.

Dylan es autodidacta y se esfuerza siempre por aprender; dice que es algo que siempre lo motiva. Cuando tenía 15 años, empezó a hacer distintos cursos de forma virtual que le permitieron abrirse camino en el mundo del sublimado, y lo hizo con unas tazas como primer producto intervenido por él. “Una del Hombre Araña fue la primera que hice, que fue pedida para un regalo”, recordó sobre sus inicios en el oficio.

“Ya venía pensando en cómo ampliar el emprendimiento porque estaba buscando una fuente de ingresos porque también pienso seguir estudiando el año que viene”, comentó sobre sus próximos pasos. La carrera elegida es Ciberseguridad.

Su familia ocupa un lugar preponderante en su emprendimiento: el nombre, “Sm-dix”, se compone de las iniciales de los nombres de los cinco integrantes de su familia. “Son mi primera ayuda porque cuando no puedo estar por algún motivo, ellos están presentes, me acompañan, cuando no puedo estar al pendiente con el proyecto, están ellos ahí apoyándome”, remarcó.

“A la mañana estoy en la escuela, cuando vuelvo a la tarde y si tengo la oportunidad, estoy yo”, resumió sobre cómo es su cotidianidad.

Impulso a jóvenes

“Me parece que para emprendedores jóvenes es una muy buena idea porque nos dan la oportunidad de cumplir nuestro sueño de tener un propio emprendimiento”, opinó sobre la asistencia económica a la que pudo acceder. “Y me parece muy bien que consideren lugares pequeños y que podamos tener la oportunidad de un préstamo ”, añadió.

Para su producción, este mes representa uno de los que tiene mayor caudal de pedidos, por la celebración del Día del Maestro. Pero no descuida el tiempo de sumar otras novedades, como los stickers “que hoy están de moda”.

“Si me sigue yendo bien, me gustaría alquilar o ampliar mi espacio de trabajo, así que ya estoy estudiando la posibilidad”, proyectó, mientras prepara los pedidos previamente organizados minuciosamente en un agenda, donde también está distribuido el tiempo para el estudio.

Acompañamiento del gobierno provincial

En el marco de la ejecución de la línea de créditos “Inclusión Financiera para Juventudes” que otorga créditos de hasta cinco millones de pesos, la subsecretaría de Juventud (que depende del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura) ofrece asesoramiento y orientación técnica para la postulación de jóvenes de 18 a 35 años de toda la provincia que quieran poner en marcha un emprendimiento. El agente financiero es el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP).

A la fecha, la Provincia lleva invertido más de 900 millones de pesos para emprendimientos liderados por jóvenes, a través de dos líneas financieras: “Inclusión Financiera para Juventudes” y “Proyecta Futuro” (con créditos que ascienden hasta 30 millones de pesos).