Los Pimpinela llegan al cine: cuándo se estrena su biopic

La película será dirigida por Lorena Muñoz y abordará el origen y la historia de los hermanos. Quiénes se pondrán en la piel de Lucía y Joaquín Galán.

Cada vez son más los artistas que se suben a la ola de las biopics. En esta oportunidad, y luego del estreno de la serie de Moria Casán para Netflix, Los Pimpinela están listos para desembarcar en la pantalla grande con "Pimpinela, el origen de la leyenda".

El filme recorrerá la infancia de los hermanos, hijos de inmigrantes españoles que crecieron en los barrios porteños de Recoleta y San Telmo. El padre de ambos trabajaba en el rubro gastronómico y se reunía con amigos en El Palacio de la Papa Frita, sobre la avenida Corrientes, mientras que su madre era modista de alta costura.

Bajo la dirección de Lorena Muñoz (directora de Gilda y El Potro) la película comenzará su rodaje el año que viene y su estreno está previsto para finales de 2027.

Fueron los propios artistas que compartieron las primeras imagenes del encuentro para sellar lo que seguro será un éxito en la pantalla grande. "Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones, llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande", escribieron. "Nos emociona empezar esta nueva etapa y compartirla con ustedes", sumaron.

El guión está escrito por Mario Segade y por la propia directora Lorena Muñoz, mientras que la producción es de Fam Contenidos y Sipur Studios, en coproducción con Costes Studio y Loishka. En cuanto al rodaje comenzará en 2027 y, por el momento, se desconoce quiénes son los encargados de ponerse en el rol de los artistas en distintas etapas de su carrera.

Con una trayectoria de más de 40 años, Pimpinela se convirtió en el dúo argentino con mayor proyección internacional y acumula 25 discos editados y más de 100 reconocimientos entre oro, platino y diamante. Se estima que los hermanos vendieron alrededor de 40 millones de álbumes a lo largo de su carrera y tuvieron un gran destaque en escenarios como el Madison Square Garden, además de contar con versiones de sus canciones en inglés, italiano y portugués.