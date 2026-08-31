La mamá de Messi rompió el silencio por el retiro de Lio de la Selección: "Sigo llorando".

El retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina generó repercusiones de todo tipo, especialmente dentro de su familia. Después de que el capitán anunciara su decisión, su mamá, Celia Cuccittini , habló con Adrián Pallares para Intrusos y contó cómo atraviesan este momento tan especial.

En una comunicación por WhatsApp con el conductor de Intrusos, Celia no pudo ocultar la emoción y reconoció que todavía sigue llorando por la decisión de su hijo. A pesar de la tristeza, también dejó en claro que lo más importante para ella es que Messi pueda ser feliz con la decisión que tomó.

“Los estoy mirando y sigo llorando”, expresó Celia al hablar sobre el retiro de su hijo. La mamá del futbolista contó que, aunque la familia ya sabía sobre la decisión, el anuncio igualmente los movilizó. “Estamos toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz”, agregó. De esta manera, dejó en claro que detrás de la figura del capitán también hay una familia que vive con mucha emoción el cierre de una etapa que duró 20 años.

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Durante todo ese tiempo, Messi representó a la Selección en distintos torneos y consiguió títulos importantes, entre ellos la Copa América y el Mundial de Qatar 2022. La decisión de Messi también llegó en un momento especialmente sensible para la familia por la reciente muerte de Jorge Messi, el papá del futbolista.

Celia recordó una frase que su marido repetía cuando pensaba en el día en que su hijo dejara de jugar para la Selección: “¿Qué voy a hacer cuando no juegue más?”. Según contó, finalmente “pasó todo junto”, algo que hizo todavía más fuerte este momento para la familia. Así, mientras los hinchas comienzan a despedir una etapa histórica, la familia de Messi también atraviesa este cambio con mucha emoción. Para Celia, la tristeza por el final de este ciclo se mezcla con el orgullo por todo lo que su hijo consiguió con la camiseta argentina.

Antonela Roccuzzo y un mensaje para Messi tras su despedida de la Selección

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo dejó imágenes de una carrera marcada por títulos y momentos inolvidables. También generó una profunda emoción entre quienes acompañaron al capitán durante todos estos años. Entre ellos, su familia, que fue testigo de cerca de cada caída, cada regreso y, finalmente, de los sueños que logró cumplir con la camiseta albiceleste.

Antonela Roccuzzo eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje especial a Messi después del cierre de su etapa con la Selección. Junto a una serie de fotografías en las que aparece el futbolista con ella y sus hijos, la rosarina repasó parte de la historia que compartieron y destacó el orgullo que siente por el camino recorrido. “Qué orgullo verte cerrar esta etapa así”, comenzó Antonela en su publicación, acompañando sus palabras con una mención al futbolista. Desde allí, construyó un mensaje cargado de recuerdos, en el que puso el acento no solamente en los logros deportivos, sino también en todo lo que hubo detrás para llegar hasta ellos.

Antonela recordó los años de sacrificio que acompañaron la carrera de Messi y las distintas etapas que atravesó con la Selección Argentina. "Hubo triunfos, alegrías y también derrotas que durante mucho tiempo parecieron alejarlo de su gran objetivo: conquistar un título mundial con la camiseta argentina", rememoró. “Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes”, escribió.

En ese recorrido, destacó especialmente la capacidad del jugador para insistir incluso cuando los resultados no eran los esperados. “Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, expresó. Para Antonela, haber acompañado ese proceso tuvo un significado especial. “Después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas”, señaló.