La emotiva reacción de Pablo Giralt al enterarse del retiro de Messi de la Selección Argentina.

El periodista y relator se enteró al aire de la decisión tomada por el futbolista del Inter Miami.

El fútbol argentino vive una jornada repleta de emociones tras la confirmación oficial del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina . La noticia cayó casi de sorpresa en el ambiente deportivo y provocó reacciones de todo tipo. Una de las más llamativas fue la conmovedora postal que entregó el periodista y relator Pablo Giralt .

Durante la emisión en vivo del programa Pelota Parada por la pantalla de TNT Sports , la producción transmitió el emotivo video institucional con el que la AFA y el propio capitán anunciaron el fin de una era dorada. Al volver al piso, las cámaras enfocaron de lleno al conductor, quien quedó completamente paralizado por la emoción.

Apenas terminó la pieza audiovisual, Giralt intentó tomar la palabra para continuar con el programa, pero el nudo en la garganta se lo impidió por completo. Tomándose la cara, suspirando de forma profunda y al borde de las lágrimas, solo atinó a soltar breves suspiros y palabras aisladas: "Bravo, eh... Qué grande". Ante la imposibilidad del relator para articular un discurso por la conmoción del momento, fue su compañero de mesa, Matías Bustos Milla, quien tuvo que tomar la posta para salvar la transmisión: "Hablá vos que podés... Emocionante, sí", le dio pie para que pudiera recuperarse.

La emoción de @giraltpablo ante el anuncio del retiro de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina



¡SOS GIGANTE, CAPITÁN! pic.twitter.com/ErOg6pp63E — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026

Sin embargo, a pesar de los intentos por recomponerse y carraspear para aclarar la voz, Giralt volvió a quedarse en silencio, profundamente afectado por la noticia. Sus compañeros en la mesa de debate continuaron reflexionando sobre el inmenso legado que deja el 10 en la Selección Argentina, destacando su resiliencia, sus títulos y las alegrías inolvidables a toda una generación de hinchas. No es la primera vez que la figura del rosarino genera una fibra tan íntima en el periodista. Años atrás, en una entrevista cara a cara con la Pulga, Giralt también se había quebrado en llanto al confesarle su admiración.

Messi es el futbolista que más años jugó en la selección

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección Argentina dejando una colección de récords que dimensionan todavía más su legado. Después de 21 años con la camiseta albiceleste, el capitán se convirtió en el futbolista que más partidos disputó en la historia del seleccionado, además de ser su máximo goleador y uno de los jugadores con más títulos y distinciones acumulados.

Messi debutó con la Selección mayor el 17 de agosto de 2005, en aquel recordado partido frente a Hungría en Budapest que terminó con su expulsión apenas unos minutos después de haber ingresado. Desde entonces, su historia con Argentina atravesó seis Mundiales, siete Copas América y distintas generaciones de futbolistas y entrenadores.

Su despedida llegó en 2026, después de la final del Mundial ante España. En total, Messi terminó su recorrido con 207 partidos disputados, una cifra que lo coloca en lo más alto de la tabla histórica de presencias de la Selección Argentina. Detrás aparecen Javier Mascherano y Ángel Di María, dos compañeros de generación que también fueron protagonistas de una de las épocas más importantes del seleccionado.

Pero el récord de presencias es solamente una parte de su legado. Messi también es el máximo goleador histórico de Argentina, con 125 goles, más del doble que Gabriel Batistuta, quien durante años fue el dueño de esa marca. Y hay un dato que permite entender la dimensión de su carrera de una manera diferente. Messi permaneció 21 años vinculado a la Selección mayor, desde aquel debut de 2005 hasta su despedida en 2026.