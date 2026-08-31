De Enzo Fernández a Messi: otra carta para emocionarse

El volante le había dedicado unas palabras hace diez años y volvió a hacerlo tras el anuncio del 10, que no jugará más en la selección.

Enzo Fernández vivió en primera persona una historia que parecía imposible cuando era apenas un adolescente. En 2016, cuando Lionel Messi anunció por primera vez su decisión de dejar la Selección Argentina después de perder la final de la Copa América Centenario, el actual mediocampista de la Albiceleste todavía era un juvenil que soñaba con llegar algún día a compartir una cancha con su máximo ídolo.

Casi una década después, ese sueño se convirtió en realidad. Enzo no solo llegó a jugar con Messi: compartió vestuario con él, ganó títulos a su lado y fue campeón del mundo en Qatar 2022. Ahora, ante la nueva despedida del capitán, volvió a escribirle, aunque esta vez desde un lugar completamente diferente.

La diferencia entre ambas cartas resume buena parte de la transformación de Enzo como futbolista. En aquella primera despedida, el mediocampista recordó que era "un pibe" y que incluso hacía cuentas con las edades de ambos para calcular si algún día tendría la posibilidad de coincidir con Messi en la Selección.

El sueño parecía lejano. Messi ya era una figura mundial y Enzo todavía daba sus primeros pasos en el fútbol. Sin embargo, aquel deseo terminó cumpliéndose de una manera que probablemente ni él mismo podía imaginar.

“Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar”, escribió ahora Fernández al recordar aquel episodio.

Porque el regreso de Messi a la Selección después de aquella renuncia permitió que las vidas deportivas de ambos se cruzaran. Enzo llegó al seleccionado mayor, se convirtió en una pieza importante del equipo de Lionel Scaloni y tuvo la posibilidad de compartir con Messi una de las páginas más importantes de la historia argentina.

Juntos fueron campeones del mundo en Qatar. Aquel adolescente que calculaba cuántos años le quedaban a Messi para intentar coincidir con él terminó levantando la Copa del Mundo junto a su ídolo.

Pero para Enzo, la relación fue mucho más allá de lo futbolístico. En su carta actual destacó especialmente la manera en la que Messi lo recibió cuando llegó al seleccionado: “Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más”, escribió.

También recordó los consejos, las charlas, los abrazos y los momentos compartidos durante los años de convivencia. Para el mediocampista, esa cercanía con Messi es uno de los recuerdos que conservará para siempre.

Ahora, sin embargo, aparece nuevamente la sensación de vacío que había provocado aquella primera despedida. Enzo ya no escribe como el chico que soñaba con conocer a Messi, sino como uno de los futbolistas que tuvieron el privilegio de acompañarlo durante los últimos años de su carrera internacional.

“Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10”, reconoció.

La frase expone la magnitud del cambio. En 2016, Enzo sufría porque podía perder la posibilidad de jugar alguna vez junto a Messi. En 2026, lo que le duele es saber que esa posibilidad ya no estará más.

La historia comenzó con un sueño adolescente y terminó con un título mundial, innumerables partidos compartidos y una relación construida dentro de la Selección.

Por eso, el cierre de la carta tiene un significado todavía mayor: “Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo”.

Aquel pibe finalmente llegó a tiempo. Y no solo pudo jugar con Messi: pudo compartir con él la camiseta argentina, ganar el Mundial y formar parte de una generación que convirtió el sueño de millones en realidad.