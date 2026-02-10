Los Pimpinela se llevaron la Estrella de Mar de oro

El duo de los hermanos se alzó con la estatuilla más importante de la noche. También hubo homenaje a Mirtha Legrand y a Luis Brandoni.

El dúo Pimpinela , formado por Lucía y Joaquín Galán, se quedó este lunes con la máxima distinción de los Premios Estrella de Mar: el oro . La ceremonia se realizó en el Hotel Provincial y Mirtha Legrand fue la gran ausente.

“No lo esperaba” , dijo Joaquín quien subió al escenario y recibió la estatuilla por el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli. El duo más popular de la argentina con gran proyección en el mundo se presentó en La Feliz durante enero con su show “Noticias del amor”.

En su discurso agradeció “a la gente que hace el milagro de que podamos dedicarnos a esto” y mencionó a Lucía quien se encuentra en España acompañando a su hija y, según el cantante, “debe estar mirando por Youtube”.

Embed - Así daban a conocer que Pimpinela era el ganador del Premio Estrella de mar de oro de Mar del Plata

La gran ausente de la velada fue Mirtha Legrand que se encuentra en Buenos Aires grabando su programa. La conductora que cumplirá 99 años el próximo 23 de febrero recibió un premio Estrella de Mar de Diamantes. La mención fue a su “trayectoria excepcional, a su constancia y compromiso sostenido con la cultura y el espectáculo argentino”.

A través de un mensaje que compartió Claudia Alvarez Argüelles, quien subió al escenario a recibir el premio, Mirtha dijo: “un beso a todos los marplatenses por haber hecho de mí una mujer muy feliz cada vez que visito esa maravillosa ciudad”.

Otra de las menciones fue para Luis Brandoni quien fue aplaudido de pie por sus colegas. El reconocimiento al productor de “Made in Lanús” fue por atesorar “la coherencia de una trayectoria fundamental para la cultura argentina” y “su vigencia artística y por su vínculo sostenido con Mar del Plata”.

Luego “Pretty Woman”, obra de Florencia Peña y Juan Ingaramo, recibió cinco estatuillas, seguido por “Fátima universal” obtuvo cuatro y “La cena de los tontos”, tres destancandose Laurita Fernández como mejor actriz de comedia.