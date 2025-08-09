Así luce Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán que sigue sus pasos

Rocío, hija de Lucía Galán, heredó la pasión por la música que caracteriza a Los Pimpinela y ya desarrolla su carrera como cantante profesional.

Rocío Luna Hazán , hija de Lucía Galán , heredó la pasión por la música que caracteriza a Los Pimpinela y ya desarrolla su carrera como cantante profesional. Desde su infancia, mostró un oído afinado y una gran facilidad para aprender canciones, cualidades que su madre detectó rápidamente.

Sin embargo, antes de comprometerse de lleno con el canto, decidió explorar otras vocaciones: finalizado el colegio secundario, inició estudios universitarios en Medicina y más tarde en Psicología. Con el tiempo, descubrió que su verdadera meta estaba en el mundo musical.

Su formación artística comenzó a temprana edad. Estudió piano, teatro y comedia musical desde los seis años. Más adelante perfeccionó su técnica vocal bajo la guía de Katie Viqueira, reconocida por entrenar a figuras como Abel Pintos y Chayanne.

Lucía Galán-Rocío Hazán-home.jpg

La hija de Lucia Galán, sigue sus pasos en distinto estilo

Aunque proviene de una familia ícono de la música romántica, Rocío define su estilo como más cercano al pop y menciona como influencia a Adele, alejándose del repertorio tradicional de Los Pimpinela. El vínculo entre madre e hija es muy cercano. Comparten charlas, confidencias y viajes, como el que realizaron recientemente a Nueva York para asistir a un recital de Adele. Lucía siempre le otorgó libertad para elegir su camino y, una vez que Rocío optó por dedicarse a la música, la animó a formarse con dedicación.

Actualmente, la joven continúa perfeccionándose, con posibilidades de expansión internacional y propuestas provenientes de España y Estados Unidos. A pesar de sus tiempos escuetos entre trabajo y formación, Rocio no dudó en compartir momentos emotivos con su familia, por eso, durante una función del dúo Pimpinela en Miami, se vivió un instante emotivo cuando Rocío subió al escenario para interpretar junto a su madre Someone Like You de Adele, uno de sus temas preferidos.

Lucía Galán-pimpinela-2.jpg

Lucia Galán: “viví un momento muy emocionante”

Lucía compartió ese recuerdo en redes sociales y expresó: “En el concierto de Miami viví un momento muy emocionante, cantar con mi hija Rocío una de nuestras canciones favoritas incluida en este concierto. Gracias Ro por compartir tu don conmigo y con el estadio repleto que te aplaudió con tanto amor”. En paralelo, Rocío publicó: “Ayer acompañando a Los Pimpinela con una de mis canciones favoritas. Qué lindo poder darme estos gustitos. ¡Lo disfruté un montón! Te amo ma”.

hijapimpinela

Desde la cuenta oficial de Los Pimpinela también celebraron el momento: “En nuestro nuevo concierto ‘Noticias del Amor’ pasan cosas emocionantes. En Miami, Lucía Galán y Rocío compartieron el escenario… ¡Un momento único que quedará en nuestro corazón!”. Sin lugar a dudas, el talento y la pasión artística son un sello que esta familia lleva en la sangre.