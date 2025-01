La impactante noticia que confirmó Lucía Galán sobre el futuro de Rocío Hazán, su hija

De esta manera, Lucía Galán logró cerrar el año con buenas noticias. Es que luego de pasar por el quirófano producto del tumor en el páncreas que le detectaron, había transitado por varios meses de dolor y tristeza. Sin embargo, esta noticia la hizo explotar de alegría.

La fuerte unión de Lucía Galán y su hija, Rocío Hazán

Es que Lucía Galán tiene una profunda conexión con su hija Rocío Hazán. Tanto es así, que incluso ella fue la persona que más la acompañó durante los meses que estuvo internada. Es por eso que esa conexión es lo que la llevó a explotar de felicidad con la noticia.

De esta manera, en sus redes sociales, la cantante le dedicó unas palabras a su hija para resaltar el rol que cumple en su vida: “Rocio, hoy, a sus 27 años, es mucho mas que mi hija, es mi sosten cuando voy cayendo”.

“Es mi compinche en planes divertidos, es quien me calma cuando no encuentro el norte, es la que me ubica cuando no veo con claridad. Es todo. Gracias hija querida por estar una vez mas junto a mi en este momento. Te amo como no se puede explicar con palabras”, expresó.