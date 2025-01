Jacobo Winograd confesó la técnica secreta que usó para hacer saltar la banca en el casino de Mar del Plata

En lo que respecta a su maniobra para saltar la banca el casino de Mar del Plata , el empresario contó que fue noticia en todo el mundo: "Salí en los diarios más importantes del mundo. New York Times, Washington Post, Le Fígaro y Le Monde de París, en Las Vegas hay una foto mía”.

Es por eso que, ahora que pasó el tiempo, contó el secreto que le permitió recaudar 4 millones de dólares en una noche: “Salté la banca en el casino de Mar del Plata con 40 personas. Compraron las fichas antes y a la última hora fuimos a jugar a la especial, vino el 32 y cobré casi 4 millones de dólares. Está todo asentado con cheques, todo real”.

Ante algunas acusaciones aclaró que lo suyo no fue trampa: “Yo no hice trampa, pero le di plata a la gente para que a la tarde vaya al gallinero, que es la sala común de Mar del Plata, compraron la de chance porque hay diez colores, no se puede jugar más y fuimos a la especial. Yo había ganado 45 días atrás y guardé esa plata para jugarla. Antes fui a la enfermería para tomar una pastilla porque estaba muy nervioso. Tenía taquicardia, era así la pila -levanta los brazos hasta donde puede-, cuarenta personas, nunca lo hizo nadie”.

Jacobo Winograd-casino-mar del plata-1.jpg

Jacobo Winograd reveló a qué punto llegó su nivel de adicción al juego

"A mi la que me hizo cambiar todo fue mi hija. Nació el 96 y estuve 14 años sin jugar por amor a mi hija. Yo ganaba mucha plata y hacía muchos negocios, tenía la empresa Car Rental que era mía, y ganaba mucho dinero. En esa época yo soñaba con el juego. Entraba a las 3 de la tarde al casino de Mar del Plata y me iba a las 3 de la mañana. Comía ahí. Cuando ganás, Gastón, te sentís el hombre más importante del mundo; cuando perdés grande como perdí yo muchas veces, te sentís la peor” confesó Jacobo Winograd.

“Los prestamistas estaban, eran muchos, la plata costaba el 10% semanal para jugar. No la pedís para operarte ni para comer, la pedís para jugar y te cobran el 10% semanal. Y pagás o pagás. O pagás con plata, o pagás con tu vida. En Las Vegas lo mismo. Vos vas a pedir un crédito, ¿no pagás? No hay problema, andá tranquilo, después atenéte a las consecuencias”, contó sobre el costado más oscuro.