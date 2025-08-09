Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale tendrán este fin de semana mesazas que darán que hablar en los días venideros de la TV argentina, también, entre su público fiel.

La expectativa por el fin de semana televisivo ya se siente en el aire. En la pantalla de El Trece , los clásicos ciclos conducidos por Mirtha Legrand y Juana Viale volverán a captar la atención del público, ofreciendo charlas que trascienden el living de cada espectador para instalarse en cafés, redes sociales y reuniones familiares.

Entre el entretenimiento, la actualidad y la política, cada “mesaza” continúa siendo un punto de referencia infaltable. El sábado, a las 21:30, La Noche de Mirtha abrirá su tradicional mesa con el sello inconfundible de su anfitriona. Entre los invitados estarán Martín Bossi y Laurita Fernández, figuras que actualmente brillan en el teatro. Mirtha, que días atrás fue a verlos en vivo, los recibirá en medio del revuelo que generó el reciente cambio de elenco en La cena de los tontos, obra en la que Mike Amigorena dejó su lugar a Gustavo Bermúdez.

La velada sumará un toque musical de lujo con la visita de Lucía y Joaquín Galán, el reconocido dúo Pimpinela, quienes se preparan para iniciar una nueva gira por España. A ellos se unirá la actriz Eugenia Tobal, amiga cercana de los hermanos Galán y protagonista de su último videoclip, para compartir recuerdos y vivencias que mezclan lo artístico con lo personal.

La mesaza del domingo con Juana Viale

El domingo, desde las 13:45, llegará Almorzando con Juana. Juana Viale volverá a ponerse al frente de una mesa variada en la que el espectáculo será el protagonista. El periodista Matías Vázquez, conductor de PuroShow en la misma señal, aportará su mirada aguda sobre la farándula y la televisión.

juana-viale-portada.jpg

También estará la actriz Luisa Albinoni, quien se prepara para presentar en Corrientes la obra Enemigas íntimas, compartiendo escenario con Carmen Barbieri. El cantante Axel dirá presente en medio de su 25 Tour, con el que recorre Argentina celebrando sus grandes éxitos. Otro de los invitados será el actor Rodrigo Noya, recientemente llegado de unas vacaciones familiares por Italia, trayendo consigo anécdotas de viaje.

Uno de los momentos más esperados será la aparición de Brenda Asnicar, quien en los últimos meses sorprendió al rechazar la propuesta de participar en la versión teatral de Patito Feo, la serie que marcó un antes y un después en su carrera. Con figuras destacadas, historias inéditas y confesiones inesperadas, la pantalla de El Trece promete dos jornadas donde la conversación, el humor y la emoción se mezclarán para convertir estas mesas en las más comentadas del fin de semana argentino.