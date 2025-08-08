La frase con la que Mirtha Legrand fulminó y “canceló” a Graciela Alfano

La conductora salió a bancar a Susana Giménez y fue tajante cuando le consultaron por la exvedette.

El escándalo entre Susana Giménez y Graciela Alfano no tiene fin y ahora se suma la voz autorizada de Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos en vez de poner paños fríos a la fuerte pelea que protagonizaron las exvdettes, tiró más leña al fuego y defendió a su íntima amiga.

Abordada por la prensa a la salida del teatro, Mirtha fue contundente y bancó a Susana Giménez con quien mantiene una relación de amistad desde hace años. La conductora de El Trece fue firme y marcó una clara distancia con Alfano a quien no invitará a su programa.

“Por ahora no la voy a invitar. Soy amiga de Susana y habló en contra de ella. Me da pena”, dijo La Chiqui cancelando así a Graciela.

En una nota reciente con Mujeres Argentinas (El trece), Graciela Alfano se mostró sorprendida de no haber recibido la invitación de la producción de Mirtha Legrand a su programa. “La verdad que no se que están esperando”, dijo. Claro está que ahora, la invitación nunca llegará.

Sobre Susana no tuvo piedad y aseguró que no hay ninguna posibilidad de reconciliarse y hasta deslizó que es la figura de Telefe que ha tenido sus influencias para que Marley nunca la invitara a viajar por el mundo. “Es muy llamativo que nunca viajé con Marley. Se dijo que Susana tenía algo que ver con eso, pero no lo quiero creer”.

La primera invitada de Jey Mammon

El conductor que regresa a la pantalla chica mantendrá el formato que supo hacer con Los Mammones en América. En un clásico formato de late night show, con entrevistas, humor y música en vivo promete darle batalla a los canales rivales como América y Telefe. Vale recordar que América irá en el prime time con Trato Hecho con Santi Maratea.

La primera invitada al programa será Graciela Alfano. Fue el propio Jey que confirmó su regreso a la pantalla el próximo lunes 11 a las 23.30 por Canal Nueve. El programa se llama “Medianoche con Jey” y promete hacerle frente a América que irá con Pasó en América.