El duro momento de Fabián Cubero: murió Carlos, su papá

En medio de las denuncias y cruces mediáticos con Nicole Neumann, Fabián Cubero se enteró de la triste noticia de la muerte de Carlos , su padre. La noticia fue confirmada este viernes y el exfutbolista viajó de urgencia a Mar del Plata.

El periodista Fede Flowers confirmó la información en sus redes sociales y contó que Cubero viajó junto a Mica Viciconte a la ciudad balnearia para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

Micaela estaba en el programa Ariel en su salsa (Telefe) cuando se enteró de la muerte de su suegro y abandonó los estudios.

Según publicó la revista Pronto, el hombre había tenido una descompensación hace algunos días por lo que quedó hospitalizado. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Las fuertes medidas que pidió Fabián Cubero a la justicia

La historia entre la modelo Nicole Neumann y el futbolista Fabián Cubero, expareja, sumó un nuevo capítulo de tensión. Esta vez con una situación vinculada con las hijas que mantienen en común producto del vínculo que tuvieron previo a sus actuales relaciones.

Según se conoció Cubero denunció a la madre de las niñas incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas y denegara el permiso de viaje de las niñas. Los problemas llegaron a fines de julio por un viaje que realizó Nicole junto a su actual novio Manuel Urcera, y las hijas fruto de la relación con Cubero.

“Qué decir… Viajar a Europa en familia, con un bebé de un año súper curioso y con ganas de descubrir el mundo!!! (Aviones, autos, trenes, barcos). Las valijas de cada uno (somos muchos y es mucho volumen), los vuelos largos (y para mí, temerosos ), visitar a mi papá, a quien conocí a los 18 años y hoy mantengo una linda y sana relación de amor, así como con mi hermana Clara por su parte…", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, relatando que visitó a su padre Bernd Unterüberbacher en Suecia.

Nicole.jpg Nicole Neumann y sus hijos

El conductor de LAM Ángel De Brito leyó parte de la denuncia que fue presentada: “Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con su hijas. Solicito se impongan sanciones combinatorias astreintes, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”.

“Le correspondía al señor Fabián Alberto Cubero la compañía de sus hijas menores a partir del día 23 de julio corriente a las 10, esta fecha fue consensuada y aceptada por la señora Nicole”, leyó y agregó: “De forma absolutamente inaceptable, la señora ha desobedecido de manera consciente y de manera premeditada los términos de dicho acuerdo”.