Hilda Lizarazu en LMPlay: "Me honra que las nuevas generaciones me tengan como referente"

La cantante y compositora destacó el talento de artistas como Catriel, Paco Amoroso, Duki y Cazzu. Hoy se presenta a las 21 en Cipolletti. ¿Dónde consigo las entradas?

Es imposible no conocer a Hilda Lizarazu. Sin dudas marcó a una generación en los 90 y su influencia en la escena musical se extiende a través de diferentes generaciones. Este viernes 8 de agosto se presentará en el Complejo Cultural Cipolletti junto a Federico Melioli y esta vez, “Hilda canta Hilda” en formato electro pop.

En la previa de su show que promete una noche de canciones propias, nuevas composiciones y clásicos de su época con Man Ray, la artista charló en LMPlay y se mostró feliz por su presente. “La música me abraza y yo a ella. Es una comunión”, reflexionó y anticipó que a mediados del 2026 lanzará su nuevo disco “Hilda Lizarazu”.

Respecto al vinculo con las nuevas generaciones, la cantante se mostró orgullosa de artistas como Catriel , Paco Amoroso, Duki, Trueno y Cazzu . “Es una generación de músicos que está influenciando a un público que habla otro idioma”, dijo y destacó al grupo 1915, una banda de rock argentina de zona norte de Buenos Aires.

SFP LMPlay Hilda Lizarazu (4) Sebastián Fariña Petersen

En medio del boom de las colaboraciones y las reversiones de clásicos de la música argentina, Hilda remarcó que su trabajo es independiente, pero no descartó la posibilidad de hacerlo en algún momento. “No pensé en un feat, pero si me lo proponen lo hago”, dijo y, reconoció, al mismo tiempo que se siente honrada cuando las nuevas generaciones la tienen como referencia musical.

Hilda y Mía: el show del 2001 y el presente de su hija

En 2001 Hilda subía al escenario del teatro Coliseo con Mía Folino de apenas 8 meses en brazos. Dos décadas después, la misma escena, pero compartiendo la misma pasión: la música. “Ese día de show con Charly García, Mía no quería quedarse con mi amiga en el camarín y subió conmigo”, recordó y aseguró que ese momento quedó “cristalizado en el tiempo”.

Hoy, Mía tiene 24 años y es una artista solista que recientemente lanzó su primer disco “Fuga”. “Vivo con mucha alegría compartir escena con mi hija. Me da orgullo y emoción compartir con un hijo un espacio artístico”, dijo.

Cuando se le preguntó si suele darle consejos artísticos a Mía, Lizarazu aseguró que lo importante es respetar a la música. “Que respete el arte de la música y que si tiene que interpretar lo haga con respeto”.

Hilda Lizarazu

La televisión no es una opción

Con perfil bajo en la televisión, Hilda contó que no mira los realities de canto que actualmente están en el prime time. “No veo La Voz Argentina. Me entero de cosas porque es inevitable”, reconoció.

Hoy participar de un reality no es su plan y recordó que lo hizo en 2003 en Operación Triunfo. “Formé parte en aquel momento por la propuesta que me hicieron no solo económica, sino porque podía decir lo que pensaba”, contó sobre su pasó en el reality de Telefe.

Hilda prefiere el vivo, la cercanía con el público y el escenario. “Huyo de la televisión, genera una exposición efímera”, analizó y fue clara al afirmar que “si no tuviera otra forma de vivir, acepto, pero al tener un perfil bajo elijo esto”.

Embed

Hilda Lizarazu se presenta este viernes 8 de agosto a las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti (Fernández Oro 57). Las entradas se consiguen en tuentrada.com o en la boletería.