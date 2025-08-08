Juicio contra el ex de Julieta Prandi: el veredicto será el miércoles próximo

Este viernes se conoció el pedido que realizaron tanto la querella como fiscalía en el juicio por violación.

Este viernes tuvo lugar en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate- Campana los alegatos finales por el juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi. El veredicto se conocerá el próximo miércoles 13 de agosto y el juez le prohibió salir del país al empresario.

Javier Baños, el abogado de Prandi solicitó que el empresario sea condenado a 50 años de cárcel por violación. “Me voy a permitir disentir parcialmente con el pedido de pena. Voy a solicitar que el Tribunal imponga la pena máxima de 50 años de prisión”, remarcó en los alegatos. En tanto que la fiscalía pidió que Contardi sea condenado a 20 años. Los testigos no hicieron más que corroborar los dichos de Julieta”, aseguró su abogado Javier Baños luego de dos días de testimoniales.

”Quiero una pena ejemplar; que esté en prisión. Es un criminal. Por integridad debería quedar detenido. Cualquier cosa me puede pasar. Es capaz de cualquier cosa. No necesita mancharse las manos, tiene mucha gente oscura alrededor de él”, dijo Prandi en las puertas del Tribunal en Campana.

“Una condena me permitiría paz y alivio. Es sentir que los hechos tienen consecuencias. En este país hay que aprender que los delitos tienen que tener consecuencias, sino lo que permitimos se repite”, remarcó.

Tras un cuarto intermedio, siguió el alegato de la defensa de Claudio Contardi, a cargo del abogado Claudio Nitzcaner quien volvió retirar la nulidad del juicio y que el acusado sea juzgado por un jurado popular. Por su parte, Claudio reiteró su inocencia en medio de los alegatos finales.

“Soy inocente y ante cualquier decisión que tome el tribunal, seguiré luchando por mi inocencia y poder volver a estar con mis hijos”, dijo el acusado.