El temor y la preocupación de Emanuel Ortega: "Sospecho lo peor"

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana tendría este viernes la última audiencia de juicio contra Claudio Contardi , el exmarido de Julieta Prandi , que fue denunciado hace seis años por abuso sexual con acceso carnal agravado. Durante la segunda audiencia, la actual pareja de Prandi Emanuel Ortega apuntó contra el acusado.

Durante la segunda jornada de audiencia que se desarrolló el jueves, donde se rechazó el pedido de prisión preventiva para que Contardi no asista al juicio que planteó la defensa de Prandi y tuvo como testimonio clave a la perito psicológa Bárbara Tomasicci quien afirmó que la conductora fue víctima de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial con el fin de ejercer daño psíquico, la actual pareja de la víctima Emanuel Ortega apuntó contra el acusado.

“ Es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras. Pai umbanda, cosas por demás oscuras. Vi animales decapitados en la casa, yo. No me lo contó nadie ”, contó en la segunda audiencia contra Contardi y agregó sobre su pareja: “¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí. Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”.

Ortega Julieta Prandi

Por otra parte Ortega contó cómo fue el proceso para atravesar las secuelas de lo sufrido: “Yo me encontré con una persona rota, en todo sentido. Ultrajada, vulnerada, violada en todos los aspectos. Tuve que mostrarle de a poco quién era yo para que bajara la guardia. Tenía fantasmas, terror. No podíamos tener relaciones sexuales, nada podía hacer con normalidad ella”.

“¿Qué clase de hombre permite que la madre de sus hijos quede en la calle? Él habitaba una de las casas que era de ella y alquilaba la otra, percibiendo todas las ganancias sin darle nada a Julieta. Me dio asco”, contó sobre el estado en el que la encontró a Prandi en el inicio de su relación.

“Claudio no debería gozar de las libertades de cualquier ser humano. Da vergüenza ajena. Esta persona necesita que le llegue su día de justicia. Si llega a salir caminando, pido garantías de seguridad para mi pareja. De este individuo sospecho lo peor”, dijo.

Julieta Prandi

En su participación Emanuel realizó una descripción de la conductora televisiva y radial: “Es la persona más honesta e íntegra que yo conozco. Honestidad espiritual es lo que la caracteriza. Jamás se sometería a esta revictimización si fuese mentira”. Se espera que la próxima semana se conozca el veredicto sobre el juicio.