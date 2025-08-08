Todo mal con Nicole: Las fuertes medidas que pidió Fabián Cubero a la justicia

El ex futbolista fue a la justicia por una situación con las hijas que tiene fruto de su relación con Nicole Neumann.

La historia entre la modelo Nicole Neumann y el futbolista Fabián Cubero , expareja, sumó un nuevo capítulo de tensión . Esta vez con una situación vinculada con las hijas que mantienen en común producto del vínculo que tuvieron previo a sus actuales relaciones.

Según se conoció Cubero denunció a la madre de las niñas incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas y denegara el permiso de viaje de las niñas. Los problemas llegaron a fines de julio por un viaje que realizó Nicole junto a su actual novio Manuel Urcera, y las hijas fruto de la relación con Cubero .

“Qué decir… Viajar a Europa en familia, con un bebé de un año súper curioso y con ganas de descubrir el mundo!!! (Aviones, autos, trenes, barcos). Las valijas de cada uno (somos muchos y es mucho volumen), los vuelos largos (y para mí, temerosos ), visitar a mi papá, a quien conocí a los 18 años y hoy mantengo una linda y sana relación de amor, así como con mi hermana Clara por su parte…", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, relatando que visitó a su padre Bernd Unterüberbacher en Suecia.

EXABOGADA DE CUBERO.jpg El enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin y arrastra con ellos a otras personas.

El conductor de LAM Ángel De Brito leyó parte de la denuncia que fue presentada: “Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con su hijas. Solicito se impongan sanciones combinatorias astreintes, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional”.

“Le correspondía al señor Fabián Alberto Cubero la compañía de sus hijas menores a partir del día 23 de julio corriente a las 10, esta fecha fue consensuada y aceptada por la señora Nicole”, leyó y agregó: “De forma absolutamente inaceptable, la señora ha desobedecido de manera consciente y de manera premeditada los términos de dicho acuerdo”.

Mica Viciconte fue durísima con Nicole Neumann

"Este conflicto viene desde hace ocho años", apuntó la actual pareja de Cubero consultada por el programa Sálvese quien pueda. Sumado a esto declaró: "No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados. Si el hombre denuncia es un problema, si la mujer denuncia está todo bien".

Por otra parte sumó: "Me parece que esto no suma a nadie, llega un momento que agota, afecta, hace mal, pero no sé, lo tienen que resolver ellos".

Para cerrar fue consultada si sentía que Nicole no puede dejar atrás su relación con Cubero: "No sé, ya está. Yo no voy a pensar todo eso, me quema la cabeza. Uno cuando está en una relación no está pensando muy a fondo".