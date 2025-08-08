El Pity Álvarez vuelve a los escenarios: cuándo y dónde será su show
El cantante estuvo detenido tras ser acusado de asesinar a un vecino. Así fue el anuncio en sus nuevas redes sociales.
Cristian “Pity” Álvarez sorprendió en las redes sociales al anunciar el regreso a los escenarios y el lanzamiento de un nuevo disco. Sí, bajo el lema “Vuelve el Rey” que rápidamente se posicionó en las tendencias argentinas, el cantante confirmó la fecha del show y enloqueció a los seguidores.
Después de pasar un periodo en la cárcel tras ser acusado de asesinar a un vecino en 2018, Pity retoma su carrera con un show en el estadio Vélez Sarsfield el próximo 5 de diciembre.
En su nueva cuenta de Instagram que alcanzó los 72 mil seguidores en cuestión de segundos, el cantante subió un video en el que comparte la noticia con sus fans. “Primero que nada, quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales”, dijo en un clip que recibió miles de comentarios.
Las noticias llegaron segundos después cuando contó: “Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez y que antes de eso vamos a grabar”. De esta manera, el artista confirmó que no solo vuelve a su carrera musical, sin que tiene todo listo para presentar sus nuevas canciones con videoclip incluido.
Te puede interesar...
Leé más
Así están hoy Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi que la acompañan durante el juicio
La insólita revelación de Marixa Balli: "Hablo con los Minions"
Hilda Lizarazu en LMPlay: "Me honra que las nuevas generaciones me tengan como referente"
-
TAGS
- Pity Álvarez
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario