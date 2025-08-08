Espectáculos La Mañana Julieta Prandi Así están hoy Mateo y Rocco, los hijos de Julieta Prandi que la acompañan durante el juicio

Prandi reveló imágenes de sus hijos, pilares fundamentales para ella en medio del juicio con su ex pareja Claudio Contardi, padre de los niños.







Julieta Prandi ha intentado resguardar la imagen de sus dos hijos, Mateo y Rocco, producto de la relación que tuvo con Claudio Contardi quien atraviesa un juicio por una denuncia de la conductora televisiva y radial. Si bien años anteriores aparecían públicamente, su madre no los exhibió durante el período de dolor que atravesó ocasionados por los hechos de violencia que relató.

Más allá de no compartir cotidianamente en las redes sociales imágenes de los hijos, fueron un sostén importante en su vida privada compartiendo un sinfín de momentos cálidos. Tras una etapa sin mostrarlos, en su cumpleaños (20 de abril) Julieta compartió imagen de sus hijos de 14 y 10 años, quienes se mostraron con un crecimiento exponencial adquirido en los últimos años.

En cada una de las imágenes en las que se los puede ver, se muestran en compañía de su madre con quien actualmente conviven. Por otra parte, el día a día de los niños se ve atravesado en partes por el colegio donde continúan sus estudios y también por actividades recreativas por fuera del horario escolar.