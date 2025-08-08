El vínculo tóxico de Juan Otero y su pareja: "Nos tenemos rastreados"

El hijo de Florencia Peña contó detalles sobre el noviazgo que mantiene con Mateo Lofeudo y generó polémica.

La confesión de Juan Otero en Casino Resort, el ciclo de entrevistas de Infobae, generó un revuelo en las redes sociales al contar cómo es su vinculo con su novio Mateo Lofeudo. El hijo adolescente de Florencia Peña se consideró “la persona más tóxica del mundo”.

“Mi novio es la persona más linda del mundo. Y no parece gay. Se le tiran hombres y mujeres”, aseguró el joven que se lució en el Cantando 2024. Sin embargo, el dato que llamó la atención es la forma en que vigila a su novio. “Nos tenemos rastreados en una aplicación” , lanzó sin rodeos.

“Sé qué hace, si está caminando, si está en auto, si está comiendo. No está mal. Yo quiero tener la tranquilidad de que está en su casa” , justificó la actitud que en redes tildaron de “tóxica”.

JUAN OTERO

En otro momento del encuentro con el Pollo Álvarez, Otero contó que suele utilizar una estrategia para saber dónde está (independientemente del rastreador). “El sale de trabajar y si no va a casa, lo llamo y le pregunto qué hace”, confía entre risas. “La videollamada te delata”, sumó.

Incluso, el joven llegó a contar que prefiere no salir a bailar y tampoco que su pareja lo haga. “Si me caga, energéticamente, me entero”, aseguró el hijo de la actriz que no tardó en recibir comentarios de los usuarios de redes sociales.

“Con un poco de terapia creo que puede tener herramientas para cambiar esos pensamientos, y todavía es chico también”, “El fruto no cae lejos del árbol”, “Que tremendo que normalicen la restricción de la libertad individual. San libres y elíjanse libres”, fueron algunos de los comentarios.