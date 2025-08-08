La insólita revelación de Marixa Balli: "Hablo con los Minions"

Marixa Balli sorprendió en el aire del programa de espectáculos LAM revelando una costumbre llamativa que está adoptando con el paso del tiempo. La sorpresa fue total en el estudio de grabación del programa que se emite por América y despertó preguntas sobre su estado de salud.

De forma inesperada la reconocida artista reveló una acción que realiza durante los viajes que le genera risas. “ Puse de voz de GPS a los Minions , no sabés cómo me cag... de risa”, reveló ante las cámaras del programa televisivo. Para redoblar la apuesta y dejar en evidencia cómo es convivir con esta decisión de vida, la artista se animó a imitar en vivo el tono de voz: “¡Jujujuju! Están llegando a destino, comprate un globito, jujujuju ”, imitó con soltura.

“Depende a dónde voy, me dicen: ‘jujuju, ¿nos comprás alimento? Tenemos hambre, jujuju’. Es maravilloso ”, sumó Marixa en su relato. Cabe recordar que "Los Minions" son personajes de una película de animación por computadora que se estrenaron por primera vez en junio del 2015.

Marixa Minions

Al terminar de analizar lo que estaba relatando la panelista de LAM, el conductor Ángel De Brito preguntó: "Estás loca, Marixa, ¿hablás con los Minions?”. La respuesta de Balli fue contundente con su respuesta y no dudó en afirmar su amor por los personajes de la película: “¡Pero me encantan! Me encanta”.

“Tengo Minions ahí que me miran en el auto… ¡con una cara de culo! Te miran mal. Los Minions son fantásticos”, sentenció para sellar todas las dudas que presentó el panel al escuchar el relato.