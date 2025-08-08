Coki Ramirez elogió a Javier Milei y sorprendió con su deseo

La cantante cordobesa bancó la gestión del presidente y reconoció que le parece “inteligente”. ¿Qué dirá Javier Milei?

Coki Ramirez estuvo invitada al programa de streaming “Laca Stream” y selló su apoyo al presidente Javier Milei . La cantante cordobesa que se hizo famosa al participar de ShowMatch en 2010 elogió al mandatario y lo tildó de hombre “misterioso”.

“Estoy soltera y sola, pero feliz” dijo en LAM (América) cuando fue consultada por su situación sentimental actual. Sin embargo, deslizó su deseo de conocer al presidente argentino y hasta tener una cita íntima.

La cantante reconoció que “nadie me escribe”, pero dejó la puerta abierta a conocer gente siempre y cuando exista piel, y aseguró que Javier Milei podría ser la persona indicada para charlar horas y horas.

“El presidente tiene algo, es como un misterio”, dijo la cordobesa que no dudó en responder que sí aceptaría una invitación de Milei si llegara en algún momento. “Si me escribe y me invita a salir, ¿sabés como voy?”.

Los elogios no tardaron en llegar al líder de la Libertad Avanza y lejos del prejuicio y del que dirán, Ramirez aseguró que le entretienen los hombres inteligentes. “Me imagino noviando con el presidente si tengo piel”, cerró la nota la futura primera dama.

En desarrollo.-