Nuevo amor: quién es el profesor que sedujo a Laurita Fernández

Tras su separación del productor Claudio "Peluca" Brusca, la conductora Laurita Fernández habría conocido a otra persona que conquistó su corazón según reveló el periodista Juan Etchegoyen . En un principio se dijo que la conductora se encontraba teniendo un affaire con el productor Emiliano Toper, quien terminó despedido de "Bienvenidos a ganar", el ciclo que conduce la artista en Canal 9.

Ahora, la información acerca del nuevo amor de la rubia es completamente distinta ya que se trata de otra persona. A poco tiempo de separarse de Peluca, con quien todavía le toca trabajar ya que forma parte de la producción de su programa, Laurita estaría comenzando una nueva relación amorosa. El Juan Etchegoyen contó que la artista conoció a Adolfo Martínez , alias "Lolo", y quedó flechada.

Acerca de cómo se conocieron, el panelista de Mitre live reveló: “Encuentro en un boliche porteño el día sábado por la noche. Hay toda una estrategia para que no los vean juntos. Acordaron irse separados para luego encontrarse”.

Y agregó: “En el boliche, Laura estaba con unas amigas que hicieron de conectoras del muchacho y fueron intermediarias en la charla. Ella no quería exponerse en público”.

El nuevo romance de Laurita Fernández

Con más información en su poder, Juan Etchegoyen relató sobre el comienzo de este romance: “Me cuentan que Laurita y Lolo se empezaron a hablar por Instagram privado desde el boliche para acordar irse uno primero y otro después. Se fueron al departamento de él, en Capital".

Luego, explicó que Adolfo Martínez es un apasionado del deporte y que cuenta con un currículum profesional bastante amplio. "Es rugbier, surfer, licenciado en Educación Física y personal trainer", manifestó. Asimismo, aseguró que él está cautivado con ella, tal es así que ya les contó a sus amigos cercanos que ellos mantienen románticos encuentros y que intercambian mensajes a través de las redes sociales.

Como pasó otras veces en que trascendió detalles sobre la vida amorosa de la modelo, la noticia generó revuelo en los medios y en las redes sociales. Por esta razón, este jueves, la propia Laurita decidió terminar con las especulaciones y aclarar que sigue soltera. Al ser consultada por Ciudad Magazine si está de novia con Adolfo Martínez, respondió tajante: "Cero. ¡Nada que ver!".

Lo cierto es que Laurita Fernández y Lolo Martínez se siguen en Instagram, y el rumor de que él sería su nuevo amor continúa pese a que ella lo negó por completo. De esta manera, a dos meses de su separación de Peluca, aseguran que la bailarina habría vuelto a apostar al amor tras su última relación que duró casi tres años.