¿Infiel? Laurita Fernández blanqueó todo sobre su separación

Además, aprovechó para fulminar a Pepe Ochoa . "Hemos tomado la decisión con mucho amor y estamos hablando todo el tiempo, no solo por el programa", expresó Laurita Fernández en LAM. "No es agradable, como cualquier separación, pero fue de una manera muy sana y muy cercana", continuó la actriz.

Laurita hizo referencia a los rumores de un tercero en discordia: "Cuando se dicen tantas cosas que nada que ver era decir: 'qué bajón porque nada que ver a nuestro vínculo ni de ahora ni de antes'". Fernández fue clara sobre Pepe Ochoa, quien había dado a conocer su supuesta infidelidad: "No me importa. No quiero hablar, no le voy a dar entidad".