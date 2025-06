Angel de Brito contó lo peor de Luis Majul: "Es muy mal compañero

Ángel de Brito no se calló nada

Ángel de Brito criticó duramente a Luis Majul

Yanina Latorre también apuntó contra Luis Majul

Yanina Latorre explotó al aire en Sálvese Quien Pueda contra Luis Majul quien es su jefe en la radio El Observador y explicó por qué decidió dejar de hacer el pase junto al periodista. "A mí me cansó hacer pases con él y laburar con él", dijo mediante la pantalla de América TV.

La conductora señaló que su colega "es muy autoritario, muy pesado". Asimismo, lo comparó con Nancy Pazos al explicar: "Ellos creen que el periodismo político es como algo elevado, que nosotros somos como inferiores".

Sin embargo, posteriormente aprovechó para ningunearlo y relevó que su programa es el más escuchado de la señal radiofónica y que el comunicador finalmente decidió poner periodistas de espectáculos a lo largo de la programación: "Necesitan del espectáculo".

Además, confesó que en algunas ocasiones se reía de la rutina de su ciclo y eso generó que se enojara fuertemente. De todos modos, contó que está cómoda con su trabajo y el equipo que conformó: "Me encanta estar en la radio, me gusta el equipo que tengo y trabajo muy cómodo. Pero, digo, lo que no me gusta de Majul es que él reniega del periodismo de espectáculos".