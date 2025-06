Melody Luz contó todos los detalles de su separación del cocinero Santiago del Azar

“En general. Fue una situación que yo la sentí un poco violenta porque me descolocó completamente. Por suerte no estaba mi hija. Después de tanto, coordinamos para hablar con Alex y yo iba a ir a su casa que vive un poco lejos. Y Santi me dice: “¿Por qué no viene a tu casa?” Y yo lo vi como si, no gasto nafta, que se yo que venga. Vino, cayó con un budín, tomamos unos mates, estamos hablando re tranquis. Yo me mudé este mes. No tengo sillón, Tengo dos banquetas que me dieron mis papas. Te sentás como podés. Y Alex me dice: ‘¿Podemos ir a hablar a la cama más cómodos?’”, comenzó diciendo la bailarina para relatar el paso a paso de la pelea.

Melody Luz - Santiago del Azar

La reacción de Santiago del Azar que incomodó a Melody Luz

Luego, Melody contó el accionar del cocinero, el cual terminó por agotarla: “Mi ventanal da a la calle. El blackout estaba arriba porque no tenía nada que esconder. Y en eso estábamos hablando, llorando porque estamos removiendo un montón de cosas, todavía es muy reciente y muy difícil algunas cosas hablarlas. Y en eso escucho “pum, pum”. Hay un contexto de que Santiago y yo vivimos en el mismo complejo, dos torres distintas, pero el mismo complejo. Y ahí yo me imaginé que era él. Pero dije, ¿qué le pasa? Si sabía que yo iba a estar hablando con él. Y abro la puerta y empieza a decirme: ‘Me la hiciste, te vi. Me la hiciste’”.

En su relato, la joven destacó que del Azar se dejó llevar por el impulso y que no reflexionó en ningún momento: “Pensó que lo estaba engañando. Salió. Dio la vuelta, me fue a espiar. Volvió, Entró, Subió. Me increpó. Eso no es un error. Tuviste tiempo de pensar y yo no estoy para soportar red flags. Porque mi prioridad más importante hoy en día es mi hija y yo. Y no voy a esperar a que estas cosas vuelvan a pasar”.

Melody.jpg Melody Luz y Santiago del Azar

“Era algo que yo le venía diciendo”: expresó Melody en relación a las reacciones de su pareja

En ese sentido, Melody también explicó que ya había detectado estas actitudes en su novio: “Era algo que yo le venía diciendo. Vos tenés que manejar la manera porque no llega el mensaje, que fue algo que yo lo sé porque soy impulsiva y en mi vida lo sigo trabajando, pero no era la manera. Y además él hace poco fue a una ex y le pregunté si estaba todo bien y listo. A mí no me importa. Yo estaba segura del vínculo que teníamos y ahora es una desilusión total. Yo no voy a perder mi tiempo en ver si esto se repite o si no. No tengo ganas de gastar energía en eso. La cag... completamente y ya está. Perdiste tu oportunidad, me rompiste las pel...”.

Melody Alex.jpg

¿Es posible una reconciliación entre Alex Caniggia y Melody?

Fue entonces cuando Marcela Feudale le preguntó: “¿Pero hay oportunidad de que vuelvas con Alex?“. Lejos de negar esa posibilidad, la bailarina respondió: “Con Alex estamos hablando. Está yendo a terapia. Pero es mi ex. Y siempre voy a tener algún vínculo con él. A pesar de todo, yo estaba en mi intimidad, en mi casa. Yo estaba hablando con él y sinceramente, lo que yo quería en ese momento era terminar de hablar con él, que se vaya y decirle a Santiago: “Che, mi amor, ¿qué comemos? Y de última, que me diga: “Mira, di la vuelta y te vi con él en la cama. No me hizo sentir cómodo’”.

MElody 1.jpg

Melody Luz: “Me cansé de intentar que me escuche”, sobre Alex

Al ver que había esquivado la pregunta, las panelistas le preguntaron por su reconciliación. “Porque lo veo que está cambiando y lo quiero, qué sé yo. Yo nunca dije que sea mala persona”. Aprovechando el comentario, Matilda Blanco quiso saber por qué se había separado del mediático. “Me cansé de intentar que me escuche. De decirle esto me molesta. No le estaba diciendo cosas que no se podían cambiar. De confiar no confío en nadie. Imaginate que estaba con una persona con la que no imaginaba que iba a hacer lo que hizo, desde lo que hizo con el timbre y de decirme cosas. No me lo imaginaba. Y en Alex, se tiene que ganar mi confianza. Vínculo vamos a tener porque somos padres. Es buena persona mi familia lo quiere. Yo nunca dije que él sea mala persona”, expresó la madre de Venezia.

Así las cosas, Ángel le consultó, una vez más, si podría volver con Caniggia. Con algunas dudas, Luz respondió: “Si veo que él avanza, a mí me gusta estar con él y mi hija, que ella juegue con los dos. Y si él vuelve a hacerlo me parece que tenemos que pactar que los dos podemos hacerlo. No sé si le voy a dar otra oportunidad”, concluyó la bailarina.