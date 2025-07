El insólito pedido de un notero de El Trece a Graciela Alfano: “Embrujame”

En ese momento, se produjo el intercambio con un periodista. “¿Puedo ir de viaje con vos?”, le dijo el joven a Graciela que reaccionó “¿Qué edad tenés?”. Para sorpresa de la rubia y lejos de quedarse callado o dar por terminado el tema, el notero le respondió desafiante: “Lo suficiente como para soportar”.

La charla no quedó ahí y riéndose de la situación que se había generado, Alfano pidió a modo de broma que no la interrumpan, ya que estaba frente a un joven con “colágeno puro”. “Tengo dos cólagenos”, dijo la diva refiriéndose a otro periodista, quien rápidamente respondió “a mí no me hagas ninguna brujería” a lo que su colega, sin vueltas, lanzó “a mí si embrujame lo que quieras”.

Alfano habló de Mirtha, Susana y Marley

Graciela Alfano está en boca de todos luego de pelearse con Susana Giménez tras el polémico tapadogate de la serie de Carlos Menem. En diálogo con Mujeres Argentinas (El trece), la ex vedette se mostró sorprendida de no haber recibido la invitación de la producción de Mirtha Legrand a su programa. “La verdad que no se que están esperando”, dijo.

Sobre Susana no tuvo piedad y aseguró que no hay ninguna posibilidad de reconciliarse y hasta deslizó que es la figura de Telefe que ha tenido sus influencias para que Marley nunca la invitara a viajar por el mundo. “Es muy llamativo que nunca viajé con Marley. Se dijo que Susana tenía algo que ver con eso, pero no lo quiero creer”.