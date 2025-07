Graciela Alfano le respondió a Wanda Nara, la trató de burra y contó la verdad del video de Icardi

Graciela Alfano fue quien echó leña al fuego al asegurar que la China Suárez le escribió en privado para contarle que “el video es un video que le mandó Mauro a Wanda en 2023. No se lo mandó a esa ‘señorita’. Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la ‘señorita’ para que le crean”. La exvedette leyó ese mensaje al aire durante una participación en Las Mañanas de Andino y desde entonces la polémica escaló rápidamente.

Embed La china le cuenta a Alfano #LAM pic.twitter.com/DQfCBKh2Tw — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 24, 2025

Graciela Alfano le respondió a Wanda Nara

Según esta teoría, Wanda habría reenviado el video que originalmente le mandó su entonces pareja para reforzar la historia de Natasha Rey y dejar a Icardi aún más expuesto en un contexto sentimental complicado. La hipótesis, lógicamente, deja mal parada a la mediática, quien salió al cruce con furia: decidió iniciar acciones legales contra Alfano por considerarla responsable de difundir información falsa y dañina para su imagen.

Graciela Alfano, lejos de recular, contestó sin filtro. "¡Qué ridiculez! Esa Wanda Nara que le pague a sus abogados, que hay uno que en cualquier momento puede caer, en una situación bastante desagradable", disparó en diálogo con Infama.

Graciela Alfano se rió de las amenazas de juicio

La actriz no solo defendió su derecho a comunicar lo que considera información, sino que redobló la apuesta: "No es nada agraviante hacia ella. Es una información lisa y llana. ¿Qué le va a hacer juicio a todos los periodistas? Además, yo tengo todo el derecho a opinar lo que se me dé la gana".

La exvedette aseguró, además, que la información que leyó no constituía ni calumnia ni injuria, y sugirió que la actitud de Wanda apunta a una estrategia legal intimidatoria. "¿Un juicio? Por favor, Wanda Nara sos burra. Alguien que la asesore", lanzó sin medias tintas. "Si la información es cierta, que ella difundió el video como dice la fuente, es una canallada", concluyó.