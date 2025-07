Qué pasó con el tapado de María Julia Alsogaray: ¿es de Susana Giménez, Graciela Borges o Graciela Alfano?

Treinta y cinco años después, la tapa de la revista Noticias del 22 de julio de 1990 sigue generando controversias. Allí, María Julia Alsogaray, por entonces interventora de ENTEL y figura clave del gobierno de Carlos Menem, aparecía sonriente, con un lujoso tapado de piel que dejaba sus hombros al descubierto y sugería que no llevaba nada debajo. El título era tan provocador como la imagen: “Reina pero no gobierna. María Julia y su ‘romance’ con el Presidente”. La fotografía marcó un antes y un después en su perfil público, pero ahora, décadas más tarde, el debate resurgió con una inesperada disputa: ¿de quién era el famoso tapado?, ¿era de Susana Giménez, Graciela Alfano o Graciela Borges? .

Tapado 1 La histórica tapa de María Julia Alsogaray

Qué pasó con el tapado: ¿era de Susana Giménez, Graciela Alfano o Graciela Borges?

En diálogo con La Nación, Dubini relató que la sesión se realizó en Las Leñas, durante un fin de semana invernal. La primera jornada no lo dejó conforme: “No me había podido expresar fotográficamente”, confesó. Por eso, al día siguiente propuso una producción distinta. La idea era simple: que María Julia posara como si fuera una estrella del espectáculo. “Vamos a hacer un juego fotográfico, posás como si fueras Susana o Graciela y te fotografío. Pensá en cómo harían ellas que son actrices”, le propuso. A Alsogaray le gustó la propuesta, pero tenía un problema: no contaba con ropa adecuada. Fue entonces que apareció el célebre tapado.