Graciela Alfano reveló las razones ocultas del enojo de Susana Giménez contra ella

En medio del revuelo, Alfano recogió el guante y respondió en Argentina en vivo (C5N). Allí, no sólo desmintió a la diva, sino que apuntó con munición gruesa: “Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento (...) Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas. Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre”.

Graciela Alfano: “A mi la prensa me llama. Yo no necesito colgarme de nada”

También contestó a la acusación de “colgarse” de la popularidad de Giménez: “No tengo nada que decir. A mí la prensa me llama. Yo no necesito colgarme de nada. Primero, no sé a quién me estoy cargando porque estoy hablando de un tapado mío y de una nota. Es mi vida y soy yo. Explícame dónde me cuelgo porque no estoy entendiendo tampoco el concepto”.

Sobre las descalificaciones personales, Graciela se mostró contundente: “Es un ninguneo grande porque viene con unos insultos, diciendo que no soy nadie, que no existo. Ella no sé quién es. Está ahí arriba, en la estratosfera y yo no existo ni hice nada. Yo pregunto, a esta altura de mi carrera, 55 años trabajando, siendo quien soy, ¿tengo que explicar quién soy?”.

La exjurado del Bailando también se refirió a otra acusación de Susana: “En un momento dice algo de ‘loca patológica’. Así me llamó. Ella tuvo una conversación incoherente, que la estamos observando, y es una incoherencia que no sé ni cómo contestarla. Es más. Ella me dice que soy una ‘loca patológica’ y hay que explicarle a la señora Giménez que cambiaron las épocas. ¿Ella es una experta en salud mental que tiene que ponerme un diagnóstico?”.

¿Conversación o Telepatía?

En tono irónico, Alfano remató: “Ella niega una conversación que tuvo conmigo. Dice ‘yo nunca la llamé jamás’ y de pronto dice ‘porque yo le dije...’. Entonces, ¿hubo una conversación o hablamos por telepatía? ¿Estuvo la conversación o no estuvo? ¿Cuál es Susanita? A ver, explícame porque yo no estoy entendiendo ahora”.

Lejos de quedarse callada, recordó su paso por el programa de la diva: “Durante los años muchas veces me atacó y yo sinceramente no hice absolutamente nada. Cada vez que me invitaba, yo iba a su programa gratuitamente y lo daba todo. Fui cuando estaba casada, cuando no lo estaba, fui con Gasalla, cuando estaba con Matías Alé. Si buscás hay millones de fotos. Ahora, con ella me pasaron muchas veces cosas, muchísimas. Cosas totalmente fuera de todo. No tenía nada que ver nunca”.

Sobre las denuncias de magia negra, fue categórica: “Es colgarle algo a alguien que no lo puede probar de ninguna manera. Viene de una versión de su cabeza, de un tema que quiere instalar pero que además lo ha puesto en relación con un deseo de matarla. No es una pavada. No lo dijo graciosamente. Va asociado a una idea de matar”.