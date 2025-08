El vicepresidente de River reveló que el Millonario estuvo a punto de traer una figura mundial

Para jugar el Mundial de Clubes River tenía en mente contratar a una figura Mundial, sin embargo, la operación no se pudo dar.

En los pasillos del Monumental no se detienen los sueños grandes. Como ya se ha vuelto costumbre, River continúa intentando atraer figuras de renombre internacional para reforzar su plantel. En ese contexto, se conoció un nuevo nombre de peso que estuvo en carpeta: nada menos que Sergio Ramos, campeón del mundo con España y uno de los centrales más emblemáticos del fútbol moderno.

El propio vicepresidente del club de Núñez, Matías Patanian, confirmó el dato en diálogo con Radio La Red: "Lo buscamos como refuerzo, pero no se pudo dar". La revelación se suma al ya comentado acercamiento que Marcelo Gallardo tuvo con Cristiano Ronaldo antes del Mundial de Clubes, en lo que se presume fue un intento informal por sumar al astro portugués.

River 1 Sergio Ramos pudo haber jugado en River

El vicepresidente de River reveló que Sergio Ramos pudo haber llegado a River

En el caso de Ramos, el contacto fue más concreto y tuvo lugar durante la etapa de Martín Demichelis como entrenador del Millonario. El propio DT lo había adelantado tiempo atrás en una entrevista con Diario AS, en la que reveló que se comunicó directamente con el zaguero español: “A Sergio lo llamé personalmente el año pasado para llevarlo a River, cuando él ya era jugador libre. Me escuchó, lo pensó y a los días me lo agradeció, pero desestimó la propuesta”.