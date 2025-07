Cambio inesperado en El Trece: ¿Quién ocupará el lugar de Viviana Canosa?

De Brito

Viviana Canosa hizo pública su crisis con El Trece

La crisis entre la conductora y el canal se profundizó luego de la denuncia pública hecha por Canosa contra Lizy Tagliani, que escaló hasta la Justicia federal en Comodoro Py. En la causa también mencionaron a figuras como Marley, Florencia Peña, entre otros. Canosa reclamó que El Trece no tuvo con ella una comunicación fluida: "El canal está muy frío para mí, y tampoco me gustaron los modos en los que me pidieron que eso no lo hiciera. Soy inteligente, vos me decís ‘es por acá’, tratamos de encontrar un término medio. Pero sentí que no nos pudimos comunicar, y yo ya no puedo aguantar una semana más".

Con un tono resignado, añadió una indirecta para Mario Pergolini: "Ahora tengo todo el tiempo a Mario Pergolini. Yo te hago el mismo rating con tres alambres y no me valorás, lo entiendo, pero tengo las ganas de decir ‘me voy’".

Viviana Canosa: “Yo no soy Pampita”

Finalmente, cerró su mensaje dejando clara su postura: "Yo no soy Pampita, no puedo hacer un programa de entretenimiento o de juegos. No soy una conductora a la que le podés decir ‘decí esto o aquello’. Ya estoy grande para esto. Termino entera, contenta. No quiero irme puteando al canal". Este giro pone fin a una etapa mediática intensa y marca un cambio de rumbo en la programación de El Trece, que ahora busca renovar su perfil con Pampita al frente.