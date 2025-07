Yanina Latorre contó lo peor de Viviana Canosa: "Se creyó Evita y me jugó mal"

El conflicto mediático que envuelve a Yanina Latorre y Fernanda Iglesias sigue sumando capítulos, y ahora se agregó una nueva protagonista a la polémica: Viviana Canosa . Todo comenzó cuando la conductora De El Trece no solo lanzó fuertes críticas hacia Diego Latorre , sino que además compartió en sus redes sociales capturas de una conversación privada con la madre de Yanina. Este gesto encendió aún más la furia de la panelista, que no dudó en salir a contestarle en vivo y sin filtros.

Lejos de quedarse allí, Yanina profundizó sobre la decepción que le generó la actitud de Canosa: “Yo nunca te critiqué, ni me reí de tu rating, ni festejé que te levanten el programa. Y que vos me hayas dado como me diste, que te burles de una mujer de 85 años que ve que la familia de la hija está siendo amenazada por una mentirosa, y que ustedes dos se sienten a hablar de eso, te pasaste dos pueblos”.

yanina-diego-portada.jpg

Según Yanina, Canosa e Iglesias actúan con malicia

En un momento álgido del programa, la panelista de LAM lanzó una frase que dejó helados a los televidentes, acusando directamente tanto a Viviana como a Fernanda Iglesias de actuar con malicia. “Hoy Fernanda y Viviana fueron dos carpeteadoras. Y Fernanda una mentirosa. No te defendió un medio: (Carlos) Monti ratificó todo lo que yo conté, Damasia (Ochoa) ratificó todo lo que yo conté, Carmen Barbieri... tuviste problemas con todos”, sentenció Yanina con evidente enojo.

El picante comentario de Canosa sobre Diego Latorre

Pero el conflicto no terminó allí. Viviana Canosa, fiel a su estilo frontal, también apuntó directamente contra Diego Latorre por las versiones que circulan sobre una supuesta nueva infidelidad, reviviendo el recuerdo del escándalo de 2017 con Natacha Jaitt. Durante su ciclo en A24, la conductora no tuvo filtros para describir su indignación.

“Yanina dijo ayer, y yo calculo que debe ser muy doloroso para ella porque la desprolijidad de Diego es un espanto, yo se lo diría a Diego en la cara”, comenzó Canosa, visiblemente molesta. Y luego fue más lejos al revelar una charla que tuvo con la panelista en el pasado: “Yo se lo dije a Yanina en Infobae cuando hicimos una entrevista, le dije ‘me hubiera encantado que la recontra metas los cuernos y lo recontra cagues a Diego’”.

viviana-canosa-portada

Con un tono cada vez más vehemente, agregó: “Y ojalá, si me está mirando, ojalá que lo hagas, Yanina, que lo recontra cagues a Diego, porque me da mucha bronca la impunidad de Diego”. Sin embargo, sobre el final, trató de suavizar su postura aclarando que no es partidaria de la venganza: “Para mí no, no se resuelven así las cosas”, cerró Canosa.

El enfrentamiento, que empezó con un audio filtrado por Iglesias sobre Diego Latorre, terminó desatando una guerra mediática en la que los reproches y las traiciones están a la orden del día. Con cada nueva declaración, queda claro que el escándalo está lejos de apagarse.