Viviana Canosa reveló cuál es el político que más le gusta: "Me caso por su olor"

Todo comenzó cuando Rial propuso un juego curioso: definir cómo “huelen” distintos referentes políticos nacionales. Entre risas y comentarios irónicos, salió el nombre de Javier Milei. Sin titubear, Canosa opinó: “Huele a pelo batido con gel, pero al no usar perfume, no tiene un aroma muy atractivo”. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando la periodista, que no tiene reparos en decir lo que piensa, confesó quién es su enamoramiento platónico en el mundo político.

“El tipo que mejor huele de todos los políticos, que yo estaba enamorada platónicamente de él, era Pichetto... Me encanta, me encanta”, expresó Canosa con una sonrisa cómplice y un brillo en los ojos que no pasó desapercibido para Rial ni para el público del streaming.

Pero la periodista no se quedó allí. Aprovechó la oportunidad para profundizar sobre su atracción y explicó con lujo de detalles por qué Miguel Ángel Pichetto, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ocupa ese lugar especial en su corazón. “Si hoy me dice ‘te casás conmigo’, le digo que sí. Me gusta. Hace poco entré a una reunión en una casa de amigos, me estaba yendo y él entraba. Lo veo y digo ‘nadie entendería por qué me gusta Pichetto: me gusta hablar, huele riquísimo, se viste impecable’”.

viviana canosa

Viviana Canosa y su amor platónico por Pichetto

Con total franqueza, Viviana continuó enumerando las cualidades que, según ella, hacen tan especial a Pichetto. “Pero nunca me dio bola y eso me gusta. Tiene olor a tango, me gusta. Habla raro, pronuncia mal las palabras. Es un tipo que se la banca, me gustan los tipos que no la caretean, se ha metido en temas complicados cuando eran políticamente incorrectos”, remató Canosa, dejando en claro que su atracción va más allá de lo superficial y tiene que ver con la personalidad y el carácter del dirigente.

Miguel Ángel Pichetto

La revelación causó revuelo en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron entre bromas, memes y comentarios sobre el inesperado “crush” de la periodista. Mientras tanto, Canosa, fiel a su estilo directo, no dejó dudas sobre su admiración.